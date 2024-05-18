Росіянам не вдається знайти працівників для роботи в окупованому порту Бердянська, - ЦНС
Російські загарбники не можуть знайти працівників для тимчасово окупованого порту в Бердянську: основна причина - недовіра до місцевих жителів
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що нещодавно окупаційна адміністрація Бердянська оголосила про відновлення роботи порту. Наразі з його допомогою росіяни вивозять з України зерно та перевозять вантажі військового призначення.
Проте, за даними Спротиву, порт "ледь живий", оскільки "катастрофічно бракує робітників". Серед основних причин те, що потрапити туди на роботу можна лише з дозволу ФСБ, оскільки окупанти оголосили порт "режимним об'єктом".
"Але російські спецслужби не довіряють переважній більшості місцевих, а колаборантів в регіоні надто мало. Відтак порт продовжує помирати, а в місті продовжується гуманітарна криза, яку росіяни використовують у своїх цілях", - наголосили у Спротиві.
- Раніше заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов повідомив, що в окупованому Бердянську росіяни обговорювали можливість їсти медуз.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.35
- Актуальне
- Важливе