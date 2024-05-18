Росіянам не вдається знайти працівників для роботи в окупованому порту Бердянська, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що нещодавно окупаційна адміністрація Бердянська оголосила про відновлення роботи порту. Наразі з його допомогою росіяни вивозять з України зерно та перевозять вантажі військового призначення.

Проте, за даними Спротиву, порт "ледь живий", оскільки "катастрофічно бракує робітників". Серед основних причин те, що потрапити туди на роботу можна лише з дозволу ФСБ, оскільки окупанти оголосили порт "режимним об'єктом".

"Але російські спецслужби не довіряють переважній більшості місцевих, а колаборантів в регіоні надто мало. Відтак порт продовжує помирати, а в місті продовжується гуманітарна криза, яку росіяни використовують у своїх цілях", - наголосили у Спротиві.