УПЛ: розклад матчів і трансляцій 29-го туру
У суботу, 18 травня, стартує 29-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Українська Прем'єр-ліга
29-й тур
Субота, 18 травня
15:30 "Динамо" - "Кривбас"
Неділя, 19 травня
13:00 ЛНЗ - "Зоря"
15:30 "Рух" - "Чорноморець"
15:30 "Ворскла" - "Оболонь"
15:30 "Верес" - "Олександрія"
15:30 "Дніпро-1" - "Шахтар"
15:30 "Минай" - "Колос"
15:30 "Металіст 1925" - "Полісся"
Турнірна таблиця перед 29-м туром УПЛ
11 травня "Шахтар" переміг "Динамо" - 1:0, а "Кривбас" 13 травня поступився вдома "Поліссю" - 0:1.
Після цього "Шахтар" набрав 70 очок та став недосяжним для переслідувачів. "Динамо" через поразку "Кривбаса" з 63 пунктами гарантувало собі срібло, а клуб з Кривого Рогу, який має 54 бали - отримає бронзу.
"Шахтар" став чемпіоном України у 15-те. У "Динамо" залишається на один титул УПЛ більше. "Кривбас" здобув бронзові нагороди Прем'єр-ліги втретє. Також він вигравав їх у 1999-му та 2000 роках.
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