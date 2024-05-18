УПЛ: розклад матчів і трансляцій 29-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.

Українська Прем'єр-ліга

29-й тур

Субота, 18 травня

15:30 "Динамо" - "Кривбас"

Неділя, 19 травня

13:00 ЛНЗ - "Зоря"

15:30 "Рух" - "Чорноморець"

15:30 "Ворскла" - "Оболонь"

15:30 "Верес" - "Олександрія"

15:30 "Дніпро-1" - "Шахтар"

15:30 "Минай" - "Колос"

15:30 "Металіст 1925" - "Полісся"

Турнірна таблиця перед 29-м туром УПЛ

11 травня "Шахтар" переміг "Динамо" - 1:0, а "Кривбас" 13 травня поступився вдома "Поліссю" - 0:1.

Після цього "Шахтар" набрав 70 очок та став недосяжним для переслідувачів. "Динамо" через поразку "Кривбаса" з 63 пунктами гарантувало собі срібло, а клуб з Кривого Рогу, який має 54 бали - отримає бронзу.

"Шахтар" став чемпіоном України у 15-те. У "Динамо" залишається на один титул УПЛ більше. "Кривбас" здобув бронзові нагороди Прем'єр-ліги втретє. Також він вигравав їх у 1999-му та 2000 роках.