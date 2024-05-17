"Зеленського закрили в Україні, він став невиїзним": росіяни створили новий фейк у рамках спецоперації "Майдан-3"
Російська пропаганда вигадала фейк, буцімто президента Володимира Зеленського закрили всередині України і він став невиїзним
Про це попереджає Центр стратегічних комунікацій.
"Зеленський боїться відправлятись на Захід через кризу легітимності й присутність Залужного у Києві", - пропагандистські ресурси запустили фейк, буцімто президента закрили в Україні, він став невиїзним.
Насправді Володимир Зеленський скасував закордонні візити до Іспанії та Португалії через загострення ситуації на фронті.
"Теза, яку тиражують пропагандисти за допомогою псевдоінсайдерських каналів, є частиною спецоперації "Майдан-3", де, серед іншого, просуваються ворожі наративи про нібито "нелегітимність" державної влади і "конфлікт" з українським військовим командуванням", - пише Spravdi.
- 17 травня російська пропаганда намагається створити ілюзію турботи про жителів північних районів Харківської області.
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