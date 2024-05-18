У Білому домі прокоментували обійми Путіна та Сі Цзіньпіна
Сполучені Штати серйозно ставляться до того, як розвивається співпраця між Росією й Китаєм та уважно стежать за відносинами лідерів Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на слова радника Білого дому Джона Кірбі.
На запитання про те, який сигнал могли надіслати лідери двох країн, коли продемонстрували теплі обійми під час зустрічі в Пекіні, Кірбі відповів, що "залишить можливість цим двом чоловікам говорити про це".
"Я залишу можливість цим двом чоловікам говорити про те, чому вони вважають нормальним обіймати один одного. Але я просто скажу, що ми серйозно ставимося до викликів з боку обох цих країн, які вони представляють, і ми серйозно ставимося до відносин, що розвиваються між ними", - заявив Кірбі.
За його словами, Росія й Китай чинять дії, які суперечать інтересам національної безпеки США, а також союзників та партнерів.
"Що є спільним у них, так це бажання кинути виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, кинути виклик мережі альянсів і партнерств", - додав радник.
- 15 травня російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю. Там він провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Згодом вони випустили спільну заяву щодо України.
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