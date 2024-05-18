Уряд затвердив нову форму військового квитка: як він виглядатиме

Про це йдеться на сайті уряду.

Вказано, що постановою № 559 від 16 травня 2024 року, кабмін затвердив нову форму військово-облікового документа. Постанова набуває чинності одночасно із законом про мобілізацію № 3633-ІХ, тобто 18 травня.

Відповідно до нового порядку військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку, який оформляється та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом, у тому числі, якщо він був виключений з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та не отримував такий документ до 16 травня.

Відтак, військово-обліковий документ може бути оформлений та виданий:

в електронній формі: його можуть створити за допомогою Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного додатка (у разі технічної реалізації). Він буде дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього і має однакову юридичну силу з документом у паперовій формі

у паперовій формі: на бланку, форма якого затверджена постановою уряду від 16 травня 2024 р. № 559

Вказано, що одна людина може мати на бланку лише один військово-обліковий документ.

"Відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває або був виключений з військового обліку Збройних Сил, СБУ, розвідувального органу, повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У разі коли відомості, зазначені у графах 1—5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, він вважається недійсним", - йдеться у постанові.

У разі невідповідності відомостей необхідно звернутися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу (органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку у паперовій формі. Також відомості можна буде виправити в електронній формі. Процедура займатиме 5 днів.

Паперовий бланк військово-облікового документа самостійно виготовлятимуть районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або їх відділи (відповідні органи СБУ, підрозділи розвідувальних органів). Бланк матиме такий вигляд:

Фото: сайт уряду

Фото: сайт уряду