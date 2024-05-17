Оціни "Відблиск": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Відблиск"

У кінотеатрах з 16 травня

Друга українська стрічка періоду незалежності, що потрапила до основної конкурсної програми Венеційського кінофестивалю (2021 рік). Сценарій був готовий у 2019 році, а основні зйомки проходили з літа 2020 року по січень 2021 у Києві та його околицях Серед тих, хто знімався у фільмі – справжній хірург Олександр Данилюк, який зробив в польових умовах понад 70 операцій та журналіст Станіслав Асєєв, який два роки пробув у російському полоні. Поставивши собі за мету розповісти про наджорстоке ставлення до полонених у тюрмах окупованого Донбасу (зокрема у в'язниці "Ізоляція" в Донецьку) та ті нелюдські муки, які ці полонені там терплять, режисер Валентин Васянович і подумати не міг, що акцент на крихкості мирного життя в скорому часі набуде для українців особливої актуальності та ваги.

"Восени 2014 року хірург Сергій, який останнім часом оперує багато поранених на російсько-українській війні, вирішує стати військовим лікарем. Майже одразу Сергій потрапляє в полон. Він пережив нелюдські тортури та приниження. Від смерті його врятувало тільки те, що ФСБшникам, які катували полонених, потрібно було радитись з лікарем. Повернувшись додому після обміну Сергій намагається налагодити мирне життя та відновити спілкування з колишньою дружиною та донькою Поліною".

У головних ролях Андрій Римарук, Роман Луцький, Ніка Мислицька, Надія Левченко, Ігор Шульга, Олександр Данилюк, Станіслав Асєєв

"Обмін"

У кінотеатрах з 16 травня

Це ще один фільм на тему сучасної війни в Україні. Можливо, українцям і без кіно не бракує воєнної тематики, але є стрічки, які таки треба бачити. Ця воєнна драма режисера Володимира Харченка-Куліковського знята на основі реальних подій. Властиво, фільм пропонує незвичний кінематографічний погляд на взаємини батьків та дорослих дітей в обставинах російського вторгнення в Україну. Принаймні, режисер дуже сподівався, що цей погляд він глядачеві доніс. А персонально мені стрічка цікава ще й тому, що головну роль у ній виконав В'ячеслав Довженко ( нашумілі "Інший Франко", "Будинок "Слово". Нескінчений роман" та ін.)

Отже "війна, що триває з 2014 року, вплинула на життя багатьох українців. Якось посеред ночі на телефон батька замість сина з його номера зателефонував невідомий. Так стало відомо, що хлопець, який виконував бойове завдання, потрапив у полон. Аби визволити його, батько повинен сам поїхати на лінію розмежування та привезти зазначену суму. Однак на обмін замість сина привезли іншого хлопця. У таких самих або подібних обставинах не лише ці син і батько. З кожним днем число родин, чиє життя докорінно змінила війна, щоразу більшає. Тож чи можна домовитися з ворогом, для якого не існує ніяких правил та етичних норм?"

У головних ролях В'ячеслав Довженко, Єгор Козлов, Дмитро Лінартович, Василь Баша, Ганна Адамович, Владислав Мамчур

"Бріджертони" (3 сезон)

На Netflix з 16 травня

Новий сезон популярної історичної американської романтичної драми за романами Джулії Квінн висвітлить історію Пенелопи Фезерінґтон та Коліна Бріджертона. Як анонсували попередньо, Колін так і не зрозумів, що Пенелопа в нього закохана, тому продовжить шукати їй гідну партію. Стримінговий сервіс наголосив, що йдеться наразі про першу частину (4 серії) 3-го сезону серіалу. Наступні чотири серії будуть доступними вже з 13 червня.

У ролях Аджоа Андо, Джулі Ендрюс, Лоррейн Ешборн

"Велика сигара"

На Apple TV + з 17 травня

Біографічний драматичний серіал, який розповідає історію втечі співзасновника партії "Чорні пантери" Гʼюї Ньютона на Кубу від переслідування ФБР. Властиво, фільм (сценарій якого написаний за мотивами статті у журналі Playboy 2012 року) розповідає про кримінальний бік життя афроамериканського революціонера, захисника палестинської державності та урядів, керованих комуністами, у всьому світі, Ньютона, який втік на Кубу, уникаючи судового переслідування за вбивство голлівудського продюсера. У серіалі мова про мінливі 70-ті з усіма їхніми соціальними та політичними революціями.

У ролях Андре Голланд, Джордейн Крісті, Мерседес Бланш та ін.

"Уявні друзі"

У кінотеатрах з 16 травня

Можливо, цій фентезійній комедійній драмі тут не місце, але так хочеться безтурботної казки, бодай на якусь годину-другу. А ця стрічка Джона Красінскі, відомого передовсім за роллю у серіалі "Офіс" - саме така. Адже проєкт для сімейного перегляду він задумав у співпраці з батьком чотирьох дітей Раяном Рейнольдсом. Вони удвох продюсували фільм та знімалися у ньому.

Отож "дівчинка, на ім'я Бі раптом починає бачити уявних друзів. Звісно, деякі діти фантазують про таку компанію. Однак Бі нічого не вигадувала. Дівчинка бачить безліч дивних персонажів, яких вигадав хтось інший. Виявляється, що такою самою силою наділений і її сусід.. Тепер вони удвох даватимуть раду чималій когорті чудернацьких створінь. Річ у тім, що діти, які вигадали цих персонажів, давно виросли та забули про своїх кращих друзів. Було б добре їм знову зустрітися".

У головних ролях Фібі Воллер-Брідж, Емілі Блант, Раян Рейнольдс, Кейлі Флемінг, Метт Деймон