Цьогоріч в Україні заблокували 600 сайтів з нелегальними онлайн-казино

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що нелегальні ресурси з онлайн-казино блокують майже щодня. За фактами їх роботи відкривають провадження щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Максимальна міра покарання передбачає штраф у розмірі 850 тис. гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Крім того, цьогоріч до суду було направлено 7 обвинувальних актів стосовно 68 людей, які є членами злочинних угруповань у сфері азартних ігор.

Водночас минулого року було заблоковано понад 2,5 тис. вебсайтів, які організовували проведення азартних ігор без відповідної ліцензії, та зареєстровано 169 кримінальних правопорушень. Про підозру повідомили 74 людям, а до суду було скеровано 52 обвинувальні акти.

Прокурор Офісу генпрокурора Артем Бояренко наголосив, що від нелегальних онлайн-казино страждає не лише бюджет, який недоотримує податки, а й самі гравці, оскільки вони жодним чином не застраховані від шахрайства.