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Цьогоріч в Україні заблокували 600 сайтів з нелегальними онлайн-казино

18 травня, 2024 субота
01:57
Суспільство Казино
Зміст

За 2024 рік в Україні вдалося заблокувати роботу 600 сайтів із нелегальними онлайн-казино, правоохоронці розслідують 450 кримінальних проваджень

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Вказано, що нелегальні ресурси з онлайн-казино блокують майже щодня. За фактами їх роботи відкривають провадження щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Максимальна міра покарання передбачає штраф у розмірі 850 тис. гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Крім того, цьогоріч до суду було направлено 7 обвинувальних актів стосовно 68 людей, які є членами злочинних угруповань у сфері азартних ігор. 

Водночас минулого року було заблоковано понад 2,5 тис. вебсайтів, які організовували проведення азартних ігор без відповідної ліцензії, та зареєстровано 169 кримінальних правопорушень. Про підозру повідомили 74 людям, а до суду було скеровано 52 обвинувальні акти. 

Прокурор Офісу генпрокурора Артем Бояренко наголосив, що від нелегальних онлайн-казино страждає не лише бюджет, який недоотримує податки, а й самі гравці, оскільки вони жодним чином не застраховані від шахрайства. 

  • 20 квітня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".
Теги:
Кримінал
Україна
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