Росія становить довгострокову загрозу для НАТО, - командувач сил Альянсу в Європі Каволі

Про це йдеться на сайті Атлантичної ради.

За словами Каволі, після "холодної війни" НАТО переорієнтувалась на проведення місій з врегулювання криз за межами своїх кордонів. Це дозволяло Альянсу брати участь в місіях на "власних умовах" і за передбачуваним графіком. Втім, війна Росії проти України "все змінила".

"Війна показала, що сьогодні ви або перемагаєте на фронті, швидко і великими силами, або ви вступаєте у довгу боротьбу. Тож... перемагайте на фронті, але будьте готові до тривалої перемоги", - сказав він.

Також головнокомандувач Об’єднаних ЗС НАТО в Європі вказав, що Росія становитиме довгострокову загрозу для Альянсу, а захід матиме "велику російську проблему на довгі роки". Це пов'язано з тим, що Москва працює над збільшенням війська та відновленням втрат.

"Російська армія в Україні зараз більша, ніж була на початку бойових дій. Багато військ не настільки якісні... багато техніки, яка використовується, застаріла: вона відремонтована, але базується на старих зразках", - додав він.

Каволі також наголосив на необхідності модернізації оборонної промисловості, оскільки наразі, на його думку, немає тих, хто задоволений нинішнім рівнем виробництва.