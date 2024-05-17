Харківською операцією РФ прагне послабити Сили оборони та зміцнити свою пропаганду, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що росіяни мають на меті послабити Сили оборони та зміцнити свою пропаганду під час Харківської операції
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
За словами Зеленського, Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною.
"Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію – те, як ми наближаємо справедливий мир", - йдеться у заяві президента України.
- 17 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше за два роки війни бійцям на фронті вистачає артилерійських снарядів.
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