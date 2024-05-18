Росіяни у Вовчанську, ймовірно, розстріляли людину з інвалідністю: відкрито провадження
Російська окупаційна армія, ймовірно, могла розстріляти людину з інвалідністю у Вовчанську Харківської області: прокуратура відкрила кримінальне провадження
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Зазначається, що під час моніторингу соцмереж, правоохоронці звернули увагу на відео з дрона, яке поширив український журналіст Андрій Цаплієнко. На ньому можна побачити нерухому людину на кріслі колісному. Як зазначив журналіст, відео зняли аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над лікарнею у Вовчанську, яку захопили окупанти.
"Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але військові ЗС РФ розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці", - йдеться у повідомленні.
Наразі прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами особи з інвалідністю у Вовчанську. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- 10 травня у Вовчанську під час евакуації зникли два волонтери з Київщини. Поліція за попередніми даними припускає, що їх могли розстріляти окупанти.
- Згодом стало відомо, що російські військові забороняють місцевим жителям евакуюватися з північної частини Вовчанська на Харківщині. Вони беруть цивільних в полон, також зафіксовані розстріли.
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