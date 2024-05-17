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"Надзвичайно важка ситуація": Бербок закликала Захід надати Україні ракети дальнього радіусу дії

17 травня, 2024 п'ятниця
21:02
Світ Анналена Бербок
Зміст

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Захід надати Україні ракети дальнього радіусу дії, посилаючись на критичну ситуацію на фронті

Про це повідомляє Politico.

Під час виступу в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Страсбурзі Анналена Бербок назвала військову ситуацію на північному сході України "дуже драматичною".

За її словами, оскільки Росія досягає успіхів на полі бою, Збройним силам України необхідно більше зброї дальнього радіусу дії, щоб мати можливість вражати цілі глибоко за лінією фронту.

Вона наголосила на важливості надання такої зброї, "яка може бути використана на середніх і великих відстанях". 

Як стверджують у виданні, її слова, ймовірно, будуть розцінені як посилення тиску на канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо надання Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus, відправку яких Німеччина поки виключає.

"Ми також працюємо над цим з іншими партнерами", - додала Барбок, підкресливши, що українці перебувають у "надзвичайно складній ситуації". 

  • 7 квітня очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що німецькі ракети Taurus полегшили б життя українців.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Німеччина
Захід
Війна з Росією
допомога Україні
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