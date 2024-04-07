"Чудова зброя, щоб вражати командні центри": Буданов про потребу в німецьких ракетах Taurus

Про це він зазначив в інтерв'ю ARD.

"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя", - сказав Буданов.

За його словами, Taurus - це "чудова зброя, щоб вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі".

Його запитали, чи може Україна покластися на Німеччину, на що очільник ГУР відповів: "Сподіваюся".

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Водночас він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.

Буданов наголосив, що без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Він сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.