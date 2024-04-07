"Чудова зброя, щоб вражати командні центри": Буданов про потребу в німецьких ракетах Taurus
Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що німецькі ракети Taurus полегшили б життя українців
Про це він зазначив в інтерв'ю ARD.
"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя", - сказав Буданов.
За його словами, Taurus - це "чудова зброя, щоб вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі".
Його запитали, чи може Україна покластися на Німеччину, на що очільник ГУР відповів: "Сподіваюся".
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Водночас він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.
Буданов наголосив, що без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Він сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.
- Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів в рамках реалізації очолюваного Чехією плану закупівлі боєприпасів.
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