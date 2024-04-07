Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Чудова зброя, щоб вражати командні центри": Буданов про потребу в німецьких ракетах Taurus

"Чудова зброя, щоб вражати командні центри": Буданов про потребу в німецьких ракетах Taurus

7 квітня, 2024 неділя
13:50
Війна з Росією Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що німецькі ракети Taurus полегшили б життя українців

Про це він зазначив в інтерв'ю ARD.

"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя", - сказав Буданов.

За його словами, Taurus - це "чудова зброя, щоб вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі".

Його запитали, чи може Україна покластися на Німеччину, на що очільник ГУР відповів: "Сподіваюся".

Читайте також: Taurus для України: новий рівень лохотрону?

Водночас він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.

Буданов наголосив, що без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Він сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.

  • Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів в рамках реалізації очолюваного Чехією плану закупівлі боєприпасів.

Теги:
Україна
Німеччина
ГУР
допомога Україні
зброя для України
Кирило Буданов
Читайте також:
Петер Пеллегріні, Словаччина
7 квітня, 2024 неділя
Проросійського Петера Пеллегріні з перемогою на виборах президента Словаччини першим привітав Орбан
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
6 квітня, 2024 субота
ISW оцінив, скільки РФ втратила літаків через атаку українських дронів на аеродроми
Київський міський пологовий будинок 2
5 квітня, 2024 п'ятниця
Новий керівник Київського пологового будинку №2 відреагував на звинувачення колективу
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.81
    Купівля 38.81
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 квітня
13:58
Кирило Буданов
Росіяни у травні-червні посилять наступ і спробують піти на Покровськ, - Буданов
13:57
Рубіжне
У тимчасово окупованому Рубіжному людей обдурили із "безкоштовною" заміною вікон
13:23
Оновлено
Обстріл Харкова
У Харкові є 4 прильоти ракет і безпілотників
13:14
Вибух у Тбілісі
В Тбілісі стався вибух у воєнторзі: 2 людини загинули, 4 поранено
13:14
Оновлено
Петер Пеллегріні, Словаччина
Проросійського Петера Пеллегріні з перемогою на виборах президента Словаччини першим привітав Орбан
13:12
У Сирії щонайменше 7 дітей загинули від придорожньої міни
12:48
Німецький військовий корабель відбив атаку хуситів у Червоному морі
12:43
Орськ, затоплення
Орський НПЗ призупинив роботу через прорив дамби, - росЗМІ
12:08
віцепрезидентом Тайваню Сяо Біхім
Чехія почала розслідування щодо ймовірного стеження китайського дипломата у Празі за віцепрезидентом Тайваню
12:03
OPINION
Віталій Гайдукевич
Військове меморіальне кладовище. Говорили-балакали…
11:55
грузія
Грузинська опозиція представить в парламенті законопроєкт про захист від російського впливу
11:33
окупанти
Мобілізація в РФ: Гуменюк розповіла, хто на окупованих територіях вже "на олівці" у росіян
11:31
Лавров
У Китаї анонсували візит Лаврова
11:23
Ексклюзив
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
На ТОТ ворог проводить злагодження та готується до штурмів на Запорізькому напрямку, - речник "Легіону Свободи"
10:57
Олаф Шольц
Путін завершить війну, коли зрозуміє, що її неможливо виграти на полі бою, - Шольц
10:55
Ексклюзив
мобілізація
"Хто, як не ми будемо боронити цю землю? 25 років - це дорослий хлопець", - ротний медик батальйону "Айдар" Лісіцина
10:41
Чорне море, Крим
Росіяни зараз не можуть мінувати Чорне море, - ВМС ЗСУ
10:30
РФ зробила з України "лабораторію" для тестування зброї КНДР на полі бою: в армії США пояснили своє занепокоєння
10:19
Трамп
Трамп за один вечір зібрав понад $50 млн на виборчу кампанію, - Politico
10:00
OPINION
Сашко Лірник
І Гоголь, і Піддубний, і Корольов, і багато інших — це і є наші "ракети". Їх не можна віддавати московитам
09:58
Гуляйполе
Росіяни обстріляли "градами" Гуляйполе: загинули троє людей, є поранений
09:58
OPINION
Микола Княжицький
Ніхто не планував забороняти жодну з українських церков
09:51
Окупанти вночі 7 квітня скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську
Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську: загинула жінка
09:36
москва, кремль
В ISW пояснили мету регулярних погроз Кремля на адресу країн НАТО
09:23
Христя Фріланд
Канада заявила про нарощення підтримки України на тлі затримки допомоги від США
08:38
Оновлено
корабель рф
В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, - ВМС ЗСУ
08:32
Бєлгород
Влада Білгородщини заявила про атаку БПЛА: у кількох районах начебто сталися пожежі
08:27
Сили безпеки Еквадору 9 січня 2024 р.
Латиноамериканські уряди засудили Еквадор за рейд на посольство Мексики
08:14
Олександр Сирський
Скандал із врученням повістки журналісту "Слідство.Інфо": Сирський наказав здійснити перевірку
08:08
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Нічна атака РФ на Україну: Повітряні сили знищили усі 17 ворожих "шахедів"
08:08
OPINION
Віктор Бобиренко
Влада ефективна лише у маніпулятивних технологіях
07:48
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ вночі атакувала Україну ракетами і "шахедами": під прицілом - Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Є постраждалі
07:38
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ втратила за добу 17 танків, 54 артсистеми і 820 військових, - Генштаб
00:57
Олексій Кісер
Російський боєць MMA заявив, що хоче воювати за Україну
2024, субота
6 квітня
23:35
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленський заявив, що Україна готова погодитись на кредит від США
22:59
Тібо Куртуа
Зірковий конкурент Луніна в "Реалі" несподівано анонсував своє повернення до тренувань
22:29
Чим Китай забезпечує армію Путіна під час війни з Україною: подробиці від Bloomberg
22:05
Оновлено
російський мінометний обстріл
На Донеччині окупанти обстріляли з артилерії Курахівське і Красногорівку: серед 5 загиблих є 16-річна дівчина
21:51
ЗАЕС
Енергетики під'єднали Запорізьку АЕС до другої лінії живлення: вона була на ремонті внаслідок обстрілів РФ
21:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Україна і Захід по різному бачать перемогу у війні з Росією: пояснення від Портникова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV