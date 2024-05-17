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Аналітика

Проблеми з російським ВПК, українські удари дронів і ситуація на Харківщині. Воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
17 травня, 2024 п'ятниця
20:43
Статті Сергій Згурець
Зміст

Говорили про бойові дії на лінії фронту в оцінках військових та військово-політичних керманичів України, а також про масований удар дронами по Росії, базах в окупованому Криму і бідкання серед ворожих виробників зброї 

Ситуація на Харківщині

Стан справ на фронті залишається вкрай складним, бо ворог зберігає перевагу у чисельності живої сили і техніки, з усіх сил прагне скористатися можливостями, що породжені, як нашим зволіканням з посилення мобілізації, так із тривалою паузою у постачанні насамперед американських озброєнь. Найбільш активно російські війська на цей час діють на Покровському та Курахівському напрямках - це основний напрямок їхнього удару, проте для розширення фронту та як наслідок для розтягування наших сил і резервів ворог з 10 травня почав наступальні дії на півночі Харківської області, які й досі у центрі нашої уваги впродовж цього тижня.

Карта бойових дій: Харківщина

Сьогодні головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський заявив, що російські війська розширили зону активних дій майже на 70 км у Харківській області, таким чином намагаючись примусити українську сторону залучити додаткові бригади з резерву. Сирський каже, що основні зусилля на Харківській ділянці ворог зосередив на напрямку Стрілеча-Липці та на захоплення Вовчанська з подальшим виходом до Білого Колодязя та з розгортанням наступу в тил наших військ. Як на мене, це має стосунок якраз до групування, яке зараз тримає Куп'янський напрямок. За таких обставин, як каже Сирський, ми повинні не допустити подальшого просування ворожих сил й українська армія повинна максимально ефективно використовувати свою перевагу в ударних дронах, засобах РЕБ і влучному вогню артилерії.

Заяви Зеленського щодо подій на фронті

Також вчора були оцінки фронтової ситуації й від верховного головнокомандувача. На пресконференції Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони стабілізували росіян і найглибша точка їхнього просування - це десь 10 км. Він сказав, що зараз на Харківщині діють дуже потужні бригади Збройних Сил, кілька напрямків було посилено батальйонами й це те, що можна було забрати з резерву та з інших напрямків. Теж президент вказав декілька важливих і цікавих речей щодо сприйняття окремих важливих подій на лінії фронту. Зокрема він згадав про фортифікації, сказав, що до бетонної лінії оборони ворог не дійшов і те, що хтось таке каже - це маячня. Як на мене, це все одно не знімає питань щодо інженерної підготовки до оборони й у самому Вовчанську, і щодо підготовки окремих ліній оборони чи позицій на півночі від Харкова. Водночас Зеленський згадав, що ворог зміг прорвати оборону на Харківщині в тому числі через брак протиповітряної оборони, бо противник використовує КАБи, а без захисту Харкова з цим боротися досить складно.

Нагадаємо, Зеленський під час зустрічі з Ентоні Блінкеном казав, що потрібно щонайменше дві батареї Patriot для захисту Харкова. Ми розуміємо, що Patriot має дальність для боротьби з літаками десь понад 150 км і він би міг вплинути на те, аби захищати Харків від ворожих літаків.

Ще Зеленський сказав, що вперше за два роки війни жодна з бригад не скаржиться на те, що немає артснарядів й це відбувається впродовж останніх двох місяців. Тренд в цілому позитивний навіть якщо він все-таки почався ось-ось, а не 2 місяці тому - це означає, що дійсно зараз почали надходити боєприпаси до Збройних Сил. Нагадаю, що нам на рік потрібно не менше 2 млн снарядів великого калібру, а на місяць десь в межах 200 тисяч для того, аби забезпечити хоча б певну стабілізацію на рівні фронту. Хоча на окремих ділянках наші військові кажуть, що перевага у ворога в артилерії один до п'яти, коли ми говоримо насамперед про боєприпаси.

Коли ми згадуємо про бойові дії на Харківщині, то загалом у прикордонні - у Курській, Бєлгородській чи Брянській області ворог не має чисельної переваги. Ми знаємо, що у ворога є коротке плече логістики, коли він може підтягувати до нашого прикордоння і живу силу, і використовувати артилерію, і авіацію, яка розташована в глибині для того, аби майже не змінюючи дислокації завдавати удари по нашій землі.

Карта бойових дій: Харківщина

Звісно виникає питання, що обмеження на використання західної зброї для ударів глиб території Росії суттєво обмежують наші можливості протистояти. Й Зеленський казав про те, що не повинно бути якоїсь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї, а про наш захист. Але сьогодні той же Пентагон в коментарях речниці сказав про те, що позиція залишається незмінною, що зброя, яку Сполучені Штати надають Україні мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію - це правда, але там було сказано, ми вважаємо, що це має застосовуватися в межах української території, тобто фактично зараз можна стверджувати, що ситуація нагадує, коли злодій стріляє по вас з рушниці через щілину в парканні, а ви не можете так само діяти щодо нього закордонною рушницею й можете сподіватися лише на свою власну зброю.

Удари Сил оборони по ворогу

Так от щодо власної нашої зброї, то сьогодні було багато цікавого на російській території й в Криму, де відбувалися удари нашими дронами по ворожих об'єктах і по тих об'єктах, які ворог утримує на нашій території. Сьогодні була досить унікальна ситуація щодо кількості використання ударних, повітряних і морських дронів проти цілей противника.

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський вважає, що це логічне продовження кампанії ударів по російській НПЗ.

"Сьогоднішня атака показова тим, що ми зараз можемо обережно оптимістично припустити, що хоча б на короткому відрізку часу за темпами використання далекобійних дронів-камікадзе, або можливо навіть за темпами виготовлення Україна хоча б отримала паритет з росіянами, бо з тих матеріалів, які циркулюють, можемо спочатку взяти твердження міноборони РФ, що з нашої сторони було застосовано 102 безпілотники - є відео в мережах, де зафільмували 80 наших дронів, які летіли на один і той самий об'єкт. Плюс ще є така специфічна історія, можливо, є підстава вважати, що навіть дрон "Лютий" вдалося спростити, щоб зробити більш масштабним його виробництво. Бо те, що ми сьогодні бачимо на кадрах, воно схоже на дрон "Лютий", але виглядає як дещо зменшена версія, наприклад, прибрали шасі, зменшили габарити, щоб його було виготовляти дешевше. Наскільки можемо пригадати була офіційна заявлена цифра, що сам "Лютий" у базовій комплектації коштує 200 тис. доларів, це трошки більше ніж російських "шахед", тому було куди працювати в плані зменшення вартості", - пояснив він.

Я думаю, що це потребує певної додаткової інформації, тому що у нас була внутрішня дискусія, що це не зовсім схоже на дрон "Лютий", але Киричевський зробив проміжні висновки, що, напевно, конструкцію було доопрацьовано, побачимо на подальших ударах по російських об'єктах, як трансформувався "Лютий".

Проблеми з російським ВПК

Сьогодні у Defence Express зробили декілька матеріалів, які стосуються віддзеркалення, або оцінки одного з інтерв'ю російського чиновника, який відповідає за корпорацію "Ростех", яка постачає 80% озброєння до російської армії - це Сергій Чемезов. Мене здивувало, що чи не вперше російські чиновники такого рівня починають бідкатися про певні фінансові обмеження пов'язані з виготовленням зброї в Російській Федерації.

За словами Киричевського, це інтерв'ю є показовим, бо російський топменеджер важливого рівня першим заговорив про економіку на передодні розвалу. 

"Витрати сучасної Росії почали досягати рівня витрат Радянського Союзу під час війни в Афганістані й виходить розвал економіки через шалені перевитрати на війну. Там теж досягають відповідного рівня, прямо, як у 1986 році, там була така відсилка. Мало того, що затрати на війну кремль потягнув високі й цей йому загрожує розвалом економіки, так виходить, що кремль ризикує отримати розвал власне військово-промислового комплексу", - пояснив він.

Військовий експерт Defence Express додав, що це відбувається, бо йде багато грошей на озброєння, але військово-промисловому комплексу та підприємствам на місцях майже нічого не лишається: "Якщо раптом вдавалося зекономити гроші на виробництві зброї, то міноборони РФ не стимулювало цю практику лишаючи гроші на місцях, а відбирало все назад. Виходить, що підпорядкований Чемезов, фактично підлеглий Бєлоуса натякає, що треба хоча б цю ситуацію виправити. Там ще була цікава перспектива, виявляється, що російському військово-промисловому комплексу навіть якщо раптом навести порядок з тим, щоб він не розвалився, йому років 10 працювати просто на склад, щоб провести певні заходи зі стабілізації".

Киричевський нагадав, що Чемезов визнав, що після 2030 року російська авіагалузь не зможе забезпечити функціонування цивільної авіації, бо західних та запчастин не буде, та й своїми силами це досягти буде важко: "Ту-214, які складаються на тому ж заводі що й Ту-160 і Ту-22м3 - стратегічні бомбардувальники - там план до 2030 року - це до 70 літаків, але підтверджено тільки 11, а росіянам треба 500 цивільних літаків. Тобто можемо зафіксувати, що зараз ідуть в Росії певні сигнали, що в них військово-промисловий комплекс на межі певного розвалу".

Водночас за часів Шойгу про це взагалі не згадували, оборонка працювала, він показував різні зразки техніки - все було добре, розказував про збільшення дальності на 300 км для зброї. Військовий експерт припускає, що Бєлоусов, можливо, почне розв'язувати цю ситуацію: "Це все повернеться у: дайте нам ще більше грошей, тільки на наведення ладу у військово-промисловому комплексі".

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