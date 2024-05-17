Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ розширила зону активних бойових дій майже на 70 км, - Сирський про наступ ворога на Харківщині

РФ розширила зону активних бойових дій майже на 70 км, - Сирський про наступ ворога на Харківщині

17 травня, 2024 п'ятниця
12:04
Війна з Росією
Зміст

Росія розширила зону активних бойових дій майже на 70 км, таким чином намагаючись примусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він поінформував, що у зв’язку з ускладненням ситуації на сході України декілька днів поспіль працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині.

"Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ", - зазначив Сирський.

За його словами, із цією метою росіяни створили і значно посилили оперативно-тактичне угруповання військ противника "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

"Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується", - підкреслив головнокомандувач.

Сирський наголосив, що за таких обставин ЗСУ не повинні допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків. Українські військові мають завдати ворогу максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків.

"Звичайно, ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії. Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота", додав командувач.

Він попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони. Також Сирський об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.

Він каже, що регулярно доповідає президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію та хід виконання зазначених завдань.

"Відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у розв'язання проблемних питань", - зауважив Сирський, додавши, що харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім чим можуть.

Фото: facebook Головнокомандувач ЗС України


Фото: facebook Головнокомандувач ЗС України

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія просунулася не більше, ніж на 10 км на Харківському напрямку.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
Олександр Сирський
Читайте також:
Карта. Харківщина_1505
16 травня, 2024 четвер
"На Харківщині фронт дуже близький до стабілізації": комбат 92-ї ОШБр назвав найскладнішу ділянку
окупанти
15 травня, 2024 середа
Дальні тили ворога насичені технікою та особовим складом, - офіцер НГУ "Рубіж" про ситуацію на сході
Координаційний штаб
15 травня, 2024 середа
Третина обміняних українських військовополонених вважалися зниклими безвісти - Коордштаб
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.31
    Купівля 39.31
    Продаж 39.87
  • EUR
    Купівля 42.62
    Продаж 43.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
17 травня
13:31
Ексклюзив
світло
Потрібно готуватись жити з відключеннями світла й влітку, - генеральний директор Yasno Коваленко
13:28
Росія і Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскацію російських активів, - американський експерт
13:27
Литва прапор
Боєприпаси, антидрони, БПЛА, генератори: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
13:09
Оновлено
Вогонь, пожежа
Дрони ГУР та СБУ вночі атакували важливі цілі у Криму, Новоросійську та Краснодарському краї
12:59
Чи можна оновити дані через електронний кабінет?
У Міноборони відповіли, чи запрацює Е-кабінет для військовозобов'язаних 18 травня
12:57
Ексклюзив
Журналістка телеканалу "Еспресо" розповіла, що з'явиться на місці знесеного "храму-МАФу" в центрі Києва
12:47
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС
Уряд виділив 1,5 млрд грн на відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС
12:46
Україна має отримати заморожені $300 мільярдів до проведення будь-яких перемовин з Росією, - експомічник Держсекретаря США
12:38
Рада Європи
Рада Європи ухвалила першу конвенцію про захист прав людини і демократії в умовах розвитку ШІ
12:31
ЗСУ
Вперше за два роки війни: Зеленський заявив, що Україна подолала дефіцит артилерійських снарядів
12:26
Володимир Путін і Сергій Шойгу
Британська розвідка спрогнозувала, як зміниться хід війни після відставки Шойгу
12:13
До України йдуть дощі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
12:00
OPINION
Віктор Бобиренко
Наївність виборців приводить до влади некомпетентних
11:59
Wellboy та BRYKULETS
Wellboy та BRYKULETS випустили спільну пісню "Перший крок"
11:56
Ексклюзив
Полковник ЗСУ розповів, з якою метою Путін відкрив Харківський фронт
11:48
Кадр з фільму "Насіння священного інжиру"
Напередодні показу в Каннах зʼявилися деталі сюжету фільму режисера Расулофа, за який в Ірані його засудили до 8 років
11:45
Снайпер ЗСУ
Ситуація у Вовчанську контрольована, тривають заходи з посилення оборонних позицій, - Генштаб
11:24
Twitter
Twitter офіційно змінив домен на x.com
11:11
Огляд
міжнародний огляд
Чому росіяни так легко просунулися на Харківщині й чи очікувати відправки інструкторів НАТО в Україну. Акценти світових ЗМІ 17 травня
11:00
Електроенергія
Значний дефіцит, у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі станом на 17 травня
10:54
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Два літаки МіГ-31, Су-27 і МіГ-29: Згурець розповів про уражені в Бельбеку об'єкти РФ
10:46
Володимир Зеленський
"Вони хотіли, щоб Україна перемогла так, аби Росія не програла", - Зеленський про позицію союзників щодо війни
10:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 травня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:40
Діана Оліфірова
Українська операторка Діана Оліфірова зняла два епізоди нового сезону "Бріджертонів" для Netflix
10:29
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів, на скільки РФ просунулася на Харківщині
10:19
Передавав РФ координати ППО Харкова: СБУ затримала жителя області
10:09
електроенергія
Увечері можуть бути відключення: у ДТЕК розповіли, які регіони залишаться без світла
10:08
OPINION
Валерій Пекар
Будьмо суб'єктом, а не об'єктом
10:06
Залізниця
На Одещині працівниця залізниці знешкодила підпал, ймовірно, запобігши диверсії
09:56
Роберт Фіцо
"Між життям і смертю": Орбан про стан Фіцо
09:54
на фото: Олександр Положинський
"За себе не соромно": екслідер "Тартака" Положинський відзначив 2 роки в ЗСУ
09:50
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
"Немає сенсу": президент Бразилії Лула да Сілва не поїде на Саміт миру по Україні
09:45
ЦНАП
"До системи підключені": у департаменті адмінпослуг Києва запевнили, що військовозобов'язані зможуть оновити дані в ЦНАПах
09:33
винищувачі JAS 39 Gripen
У першому кварталі року винищувачі НАТО вилітали на перехоплення літаків РФ над Балтією на 20-25% частіше
09:28
Ексклюзив
знищені окупанти
Завдання штурмовиків РФ - виявити вогневі точки ЗСУ та загинути, - "Легіон Свободи" про Роботине
09:20
замах на Фіцо
"Фіксуємо погрози іншим урядовцям": дані слідства щодо замаху на Фіцо заборонили розголошувати
09:11
Український національний павільйон Каннського кінофестилю
Два українські фільми покажуть на Каннському кінофестивалі
09:06
єврейська громада україни
Мито у 100%: Ізраїль припинив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною
08:47
Ігор Коломойський, суд
Коломойський програв суд у справі про договори поруки за кредитами ПриватБанку
08:45
Оновлено
шахед
Нічна атака РФ: у Харкові два влучання, у Полтаві пролунали вибухи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV