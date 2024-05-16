"Зовнішнє управління і втрата легітимності": у ЦПД пояснили мету маніпуляцій РФ щодо візиту Блінкена в Україну
Російська пропаганда після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну почала поширювати маніпуляції в рамках кампанії "Майдан-3". Серед наративів РФ, закиди про нібито зовнішнє управління
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Вказано, що російські пропагандистські ресурси почали поширювати маніпуляції, що нібито візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну пов'язаний з тим, що українська влада "швидко втрачає легітимність". Разом з тим, ворог поширює наративи про "зовнішнє управління" та про Україну, як "failed state".
У ЦПД вважають, що РФ поширює подібні закиди в межах кампанії "Майдан-3".
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Зазначається, що Росія має на меті "максимально дестабілізувати ситуацію, дискредитувати військово-політичне керівництво України, посіяти хаос, атмосферу недовіри серед українців".
"За планом спецслужб РФ, спровокована ними політична криза послабить українську владу і зменшить міжнародну підтримку, а тоді наступ на фронті принесе Україні поразку. Будьте обачні та не піддавайтеся на маніпуляції ворога", - йдеться у повідомленні.
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- Уранці вівторка, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб запевнити українців у підтримці з боку Штатів.
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