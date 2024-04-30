"Майдан-3 у травні": Росія активізувала дезінформаційну кампанію
Центр протидії дезінформації фіксує активізацію російської дезінформаційної кампанії "Майдан-3"
Про це повідомляє Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
"Пропаганда РФ продовжує вкладати великі ресурси в масштабну дезінформаційну кампанію "Майдан-3", мета якої максимально дестабілізувати ситуацію в Україні, дискредитувати військово-політичне керівництво держави, посіяти в Україні хаос та атмосферу недовіри", - йдеться в повідомленні.
У соцмережі TikTok поширюються відеоролики "блогерів", які просувають проросійську тезу про нібито нелегітимність української влади. "Лідери думок" також закликають українців виходити на акції протесту.
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"Подібні заклики відповідають інтересам ворога, який готується до наступу на фронті та зацікавлений в дезорганізації політичної ситуації в Україні, безладі та хаосі, який, на його думку, має послабити Сили оборони України. Головні зусилля із дестабілізації ворог готує на 20-ті числа травня", - застерігає ЦПД.
- Росіяни перекрутили заяву президента України Володимира Зеленського й поширюють фейк про те, що Київ нібито готується почати переговори з РФ у червні.
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