"Майдан-3 у травні": Росія активізувала дезінформаційну кампанію

Про це повідомляє Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

"Пропаганда РФ продовжує вкладати великі ресурси в масштабну дезінформаційну кампанію "Майдан-3", мета якої максимально дестабілізувати ситуацію в Україні, дискредитувати військово-політичне керівництво держави, посіяти в Україні хаос та атмосферу недовіри", - йдеться в повідомленні.

У соцмережі TikTok поширюються відеоролики "блогерів", які просувають проросійську тезу про нібито нелегітимність української влади. "Лідери думок" також закликають українців виходити на акції протесту.

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"Подібні заклики відповідають інтересам ворога, який готується до наступу на фронті та зацікавлений в дезорганізації політичної ситуації в Україні, безладі та хаосі, який, на його думку, має послабити Сили оборони України. Головні зусилля із дестабілізації ворог готує на 20-ті числа травня", - застерігає ЦПД.