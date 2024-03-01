У Комітеті з питань розвідки заявили, що РФ готує спецоперацію "Майдан-3", суть якої — поставити під сумнів легітимність президента після 20 травня, коли закінчиться термін його повноважень. Додатково ці шатуни сучасності впевнені, що чорні сили зриватимуть українську мобілізацію та розповсюджуватимуть антиукраїнські настрої в Telegram.

Термін "майдан" в негативному контексті уже не раз і не двічі використовувався у повідомленнях нинішньої влади. Чи не найгучнішим було інтерв’ю президента Володимира Зеленського Bloomberg за листопад 2023, коли очільник держави заявив, що певні сили готують "Майдан-3" аби усунути його від влади.

На жаль, так буває, коли наймаєш собі радниками, політтехнологами, депутатами та потужними менеджерами сміття із Партії регіонів. Ба більше — самий сік Антимайдану.

Не секрет, що багатьом колишнім регіоналам у печінках стоїть оригінальний Майдан, який душили-душили, але нині саме його серце втримує нас від окупації.

Оригінальний Майдан ніколи не був технологією РФ. Це чистий імпульс низів — пульс змін, час яких уже наставав. Тож очевидно, що в Офісі президента переймаються тим, що буде наступного дня після скасування воєнного стану. Коли питань про Оман, Чонгар, Маріуполь, наумових та баканових буде надто багато.

Росія боїться терміну "майдан". Навіть, коли він вигулькував десь у риториці їхніх ЗМІ на їхніх протестах початку 2010-х років — все це хутко гасилось і стиралось.

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Пройдімось головними пунктами заяви Комітету розвідки при президенті, які буцімто є "основними напрямками та цілями ворога".

"Зрив української мобілізації".

На жаль, варто визнати, що ніхто не зробив більше для страху перед мобілізацією, ніж єдиний телемарафон та ручний телеграм, де зранку до ночі розказують про ухилянтів і нечесних на руку військкомів. Але буде дуже мало слушних історій про хлопців із різних цивільних професій без жодного бойового досвіду, які стали зірками цієї війни.

Так само гальмують мобілізацію 4 тисячі поправок до закону про мобілізацію на піку нинішнього наступу РФ на Донбасі. Окремо відзначу зусилля президента, який зайвий раз боїться вимовити слово "мобілізація" і розказує про міфічний мільйон у ЗСУ, хоча насправді його і близько там нема. І ще він там часто задовбаний по саме не хочу. Буквально днями славна 110 бригада, яка захищала Авдіївку, відійшла на ротацію. "Вперше за два роки".

Чи користається російська пропаганда та спеціально навчені люди з відділу ГРУ РФ з наших помилок? Абсолютно. Варто лише нагадати відео розстрілів наших бійців в окопах та радощі з приводу усунення Валерія Залужного.

"Поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу". Мені цікаво, з якої фракції Давид Арахамія, який не так давно в інтерв‘ю Наталці Мосейчук розказував про Стамбул, який міг принести мир у 2022 році. Але треба було просто чикнути армію і денацифікувати буйних? Саме на ці слова посилались потім у численних західних ЗМІ. І саме тезу про те, що "Україна була готова до поступок" озвучила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок в коментарі Bild. Безумовно, такі помилки української комунікації Росія використовує для дези та просування наративу, що Україна нікчемна і не переможе у цій війні. Тому просто віддайте території та зніміть санкції.

"Розповсюдження фейків про втому від України". Допомагають українському народу, а не владі, які б актуальні прізвища вона не носила.

Влада ж постійно примудряється потрапити на перші шпальти як не арештом інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи за "критику влади", так цапанням зі шведським Сінево, або ноу-хау Татарова, які зупиняють потім батоги G7. Ще дуже некрасива багатомісячна історія хейту і газлайтингу Залужного і попереднього складу Генштабу — лише за високу довіру серед громадян.

"За поширення антиукраїнських настроїв у Телеграм росіяни виклали 250 тисяч доларів". ОП варто ще міцніше триматися за ручні телеграми для накидування на незручних журналістів та політичних опонентів. Чомусь для опозиційних видань рівня "Цензор.нет" на пресконференціях президента завжди бракує місць, зате їх окремо бронюють для улюблених телеграм-каналів.

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"Поставити під легітимність прийнятих владних рішень" після 20 травня. Можу зафіксувати тезу, що ми з цим президентом зайшли у повномасштабну війну, він її й завершить. Бо мова не про персоналію Зеленського, а про інститут президентства. І символ демократії.

Однак хто винен партії "Слуга народу", що позицію про перебування президента на посаді далі у них тлумачить скандальний антивакцинатор та жінконенависник Юрій Камельчук.

Це мав би робити фаховий представник і донедавна представник президента в Раді Федір Веніславський. Однак після того, коли він заявив, що перебування Мар’яни Безуглої в комітеті національної безпеки та оборони "може становити реальну загрозу національній безпеці" — на певний час зник з ефірів. І навіть був звільнений з посади представника.

Однак оскільки мало хто і навіть сам президент може простими словами пояснити текст Конституції про умови перебування президента на посаді за умов неможливості виборів — він знову коментує. І чи не вперше Веніславський адекватно прокоментував статтю 108 Конституції.

Чи користується РФ невмінням розтлумачити закони народу про умови виборів? Уже і на повну. Але це ж не про "Майдан-3" на піку російського наступу на Донбасі.

Цікаво також подивитись, хто поширює заяви про "Майдан-3". Дуже часто це особи, які працювали ведучими та експертами на каналах Медведчука.

Податківці та прокурори епохи Януковича.

Люди, які відверто працювали на РФ і російських кандидатів у різні часи. Дуже часто, це просто "балакаючі голови", яким однаково, звідки конверт.

Антимайданівці минулого стали патріотами майбутнього. І сміх, і сльози.

Дуже часто те, що видають за російську ІПСО, є нічим іншим, як небажанням спілкуватися з власним суспільством. Або відвертою відмовою почути суспільство і виправити помилки.

Наші люди не ходять на Майдан під час війни. Але ніхто не заборонить цю форму протесту після скасування воєнного стану, коли буде така потреба.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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