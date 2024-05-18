Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Усик - Фʼюрі: де та коли дивитись супербій за титул абсолютного чемпіона світу
Анонс

Усик - Фʼюрі: де та коли дивитись супербій за титул абсолютного чемпіона світу

18 травня, 2024 субота
07:01
Спорт Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
Зміст

У ніч з 18 на 19 травня відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Транслятором бою Усик - Фʼюрі є медіасервіс Megogo. Очікується, що боксери вийдуть на ринг Kingdom Arena не раніше ніж о 00:30 неділі. Поєдинок пройде у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Переможець бою Усик - Фʼюрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. 

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (ліворуч)

Фото: Getty Images

 
  • У пʼятницю, після процедури зважування, на якій Олександр Усик показав результат 105,9 кг, а Тайсон Фʼюрі - 118,8 кг, відбулася битва поглядів.
  • Цікаво, що британець провокував українця, і дуель ледь не закінчилась бійкою.  
Теги:
Бокс
Саудівська Аравія
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Читайте також:
Антін Мухарський
16 травня, 2024 четвер
Не хоче "падати в ніжки Мінкульту": Мухарський прокоментував чутки, що виїхав за кордон як багатодітний батько
17 травня, 2024 п'ятниця
До України йдуть дощі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
Франція
16 травня, 2024 четвер
Франція через масові заворушення розгорне військовий контингент у Новій Каледонії
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.65
    Продаж 43.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
18 травня
07:48
втрати окупантів
Літак, 43 бронемашини та 1210 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:34
На фото: Шані Лук
ЦАХАЛ знайшов у Газі тіла трьох заручників, серед них Шані Лук
07:13
обстріл, ППО
РФ запускала вночі 13 "шахедів": українська ППО знищила усі дрони
07:06
Американські вояки
США провели ядерні випробування у підземній лабораторії Невади
06:48
Сі Цзіньпін та Путін
У Білому домі прокоментували обійми Путіна та Сі Цзіньпіна
06:34
КНДР
КНДР випробувала балістичну ракету з новою системою навігації: Кім Чен Ин спостерігав за запуском
06:17
Володимир Зеленський
Україна зверталася до США щодо дозволу бити американською зброєю по території Росії, - WSJ
05:36
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Близько 14% нафтопереробних потужностей РФ виведені з ладу внаслідок атаки українських дронів, - Bloomberg
05:08
Міністерство оборони України
У Міноборони розповіли, скільки стандартів НАТО запровадили в ЗСУ
04:34
Базиліка Святого Петра у Ватикані
У Ватикані змінили правила визнання "надприродних явищ"
03:50
Джон Кірбі
У США заявили, що працюють над доставкою озброєння в Україну "цілодобово"
03:32
окупант Бердянськ
Росіянам не вдається знайти працівників для роботи в окупованому порту Бердянська, - ЦНС
03:00
прорив магістрального трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza
Прокуратура розслідує регулярні прориви труб біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві
02:27
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
Росія становить довгострокову загрозу для НАТО, - командувач сил Альянсу в Європі Каволі
01:57
Казино
Цьогоріч в Україні заблокували 600 сайтів з нелегальними онлайн-казино
01:33
Оновлено
новини Львівщини
У Краснодарському краї РФ атаковано порт та НПЗ: російська ППО нібито збила 44 дрони
01:19
Марія Захарова
Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що Україна використовує об'єкти культури у військових цілях: ЦПД спростував фейк
01:02
ВЛК_військовий квиток
Уряд затвердив нову форму військового квитка: як він виглядатиме
00:28
Казахстан, Росія
У Казахстані росіяни затримали дезертира з армії РФ, - ЗМІ
00:20
Вовчанськ
Росіяни у Вовчанську, ймовірно, розстріляли людину з інвалідністю: відкрито провадження
00:03
Анонс
Андрій Ярмоленко, Динамо, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 29-го туру
00:00
Кабмін
Оновлення даних для ТЦК закордоном: уряд затвердив експериментальний проєкт
2024, п'ятниця
17 травня
23:22
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова готується до ролі стратегічного хабу для відновлення України, - Санду
23:12
Зеленський і Путін
"Ситуація на Харківщині - провина влади України": росфейки і маніпуляції за 17 травня
22:28
Оновлено
обстріл Харків
Росіяни вдарили по Харкову: відомо про трьох загиблих, кількість постраждалих зросла до 29
22:17
електромобіль
Китайці розробили автомобільний акумулятор, здатний повністю заряджатися за 10 хвилин
21:53
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Ситуація на фронті: найгарячіше на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках. У районі Кринків вдало працюють оператори дронів
21:40
Оновлено
Вибух
У Петербурзі стався вибух біля військової академії, - ЗМІ
21:40
Ексклюзив
F-16 Нідерланди
"Все розпочнеться з застосування F-16": Наливайченко про можливу участь сил НАТО у війні
21:28
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
Усик і Фʼюрі ледь не побилися під час битви поглядів
21:17
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
Усик - Фʼюрі: британець переважив українця на процедурі зважування
21:02
Анналена Бербок
"Надзвичайно важка ситуація": Бербок закликала Захід надати Україні ракети дальнього радіуса дії
20:59
Ціна срібла вперше з 2013 року перевищила $30 за унцію
20:43
Аналітика
Сергій Згурець
Проблеми з російським ВПК, українські удари дронів і ситуація на Харківщині. Воєнні підсумки тижня
20:20
Володимир Зеленський
Харківською операцією РФ прагне послабити Сили оборони та зміцнити свою пропаганду, - Зеленський
20:14
Офіс генпрокурора
В Україні заарештували й готують до екстрадиції американця, підозрюваного в США в подвійному вбивстві
20:03
OPINION
Наталка Фіцич
Роздуми під час блекауту. Я більше не дозволяю страху керувати мною
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 814-го дня війни: масована атака дронів на Крим, Литва передала для ЗСУ безпілотники та засоби РЕБ
19:44
світло
На 18 травня вимкнення світла в Україні попередньо не заплановано, - ДТЕК
19:43
Володимир Зеленський
"Зеленського закрили в Україні, він став невиїзним": росіяни створили новий фейк у рамках спецоперації "Майдан-3"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV