Усик - Фʼюрі: де та коли дивитись супербій за титул абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Транслятором бою Усик - Фʼюрі є медіасервіс Megogo. Очікується, що боксери вийдуть на ринг Kingdom Arena не раніше ніж о 00:30 неділі. Поєдинок пройде у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Переможець бою Усик - Фʼюрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

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