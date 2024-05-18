У США заявили, що працюють над доставкою озброєння в Україну "цілодобово"
Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки "цілодобово" працюють над тим, щоб доставити українським військовим озброєння та техніку
Про це Кірбі повідомив під час брифінгу, передає "Радіо Свобода".
"Ми уважно стежимо за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили в руки українських військових, аби допомогти їм відбити ці атаки", - сказав він.
Кірбі додав, що після підписання президентом США Джо Байденом закону про додаткове фінансування потреб національної безпеки, одразу надійшло розпорядження про "виділення конкретних пакетів з допомогою".
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