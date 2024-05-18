У США заявили, що працюють над доставкою озброєння в Україну "цілодобово"

Про це Кірбі повідомив під час брифінгу, передає "Радіо Свобода".

"Ми уважно стежимо за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили в руки українських військових, аби допомогти їм відбити ці атаки", - сказав він.

Кірбі додав, що після підписання президентом США Джо Байденом закону про додаткове фінансування потреб національної безпеки, одразу надійшло розпорядження про "виділення конкретних пакетів з допомогою".