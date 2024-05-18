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У США заявили, що працюють над доставкою озброєння в Україну "цілодобово"

18 травня, 2024 субота
03:50
Війна з Росією Джон Кірбі
Зміст

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки "цілодобово" працюють над тим, щоб доставити українським військовим озброєння та техніку

Про це Кірбі повідомив під час брифінгу, передає "Радіо Свобода". 

"Ми уважно стежимо за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили в руки українських військових, аби допомогти їм відбити ці атаки", - сказав він. 

Кірбі додав, що після підписання президентом США Джо Байденом закону про додаткове фінансування потреб національної безпеки, одразу надійшло розпорядження про "виділення конкретних пакетів з допомогою". 

  • 24 квітня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
  • 15 травня США оголосили про надання Україні $2 млрд. Також у межах допомоги буде створений фонд для оборонних підприємств.
  • Речник Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що нова військова допомога Сполучених Штатів принесе Україні реальні зміни на полі бою з російською окупаційною армією. 
Теги:
Світ
Україна
військові
ЗСУ
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
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