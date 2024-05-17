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До України йдуть дощі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні

17 травня, 2024 п'ятниця
12:13
Суспільство
Зміст

Найближчими вихідними, 18 та 19 травня, у більшості регіонів України очікуються дощі, місцями з грозами. Температура повітря підніметься до +24 °C

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що дощі накриють Закарпаття, Полтавщину, Дніпропетровщину, Сумщину, Чернігівщину, місцями Черкащину та Кіровоградщину, а також ввечері Харківщину, Луганщину та Донеччину.

Натомість на півдні України переважатиме сонячна погода, без опадів.

Яка буде температура повітря

18 травня температура повітря в Україні вдень коливатиметься у межах +18...+24 °C.

Наступного дня прогнозується до  +20...+24 °C. Місцями також очікуються дощі, можливо з грозами.

Яку погоду чекати у Києві

У Києві 18 травня температура повітря підніметься до +23 °C.

"Дощ, якщо й буде, то коротко й місцями", - додала Діденко.

  • Раніше стало відомо, що у Києві квітень став одним із найтепліших за останні 144 роки. Середньомісячна температура повітря у квітні в столиці України склала 12,8 °С. Це вище кліматичної норми на 2,8 °С. 
Теги:
Україна
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