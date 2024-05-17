До України йдуть дощі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
Найближчими вихідними, 18 та 19 травня, у більшості регіонів України очікуються дощі, місцями з грозами. Температура повітря підніметься до +24 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що дощі накриють Закарпаття, Полтавщину, Дніпропетровщину, Сумщину, Чернігівщину, місцями Черкащину та Кіровоградщину, а також ввечері Харківщину, Луганщину та Донеччину.
Натомість на півдні України переважатиме сонячна погода, без опадів.
Яка буде температура повітря
18 травня температура повітря в Україні вдень коливатиметься у межах +18...+24 °C.
Наступного дня прогнозується до +20...+24 °C. Місцями також очікуються дощі, можливо з грозами.
Яку погоду чекати у Києві
У Києві 18 травня температура повітря підніметься до +23 °C.
"Дощ, якщо й буде, то коротко й місцями", - додала Діденко.
- Раніше стало відомо, що у Києві квітень став одним із найтепліших за останні 144 роки. Середньомісячна температура повітря у квітні в столиці України склала 12,8 °С. Це вище кліматичної норми на 2,8 °С.
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