До України йдуть дощі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що дощі накриють Закарпаття, Полтавщину, Дніпропетровщину, Сумщину, Чернігівщину, місцями Черкащину та Кіровоградщину, а також ввечері Харківщину, Луганщину та Донеччину.

Натомість на півдні України переважатиме сонячна погода, без опадів.

Яка буде температура повітря

18 травня температура повітря в Україні вдень коливатиметься у межах +18...+24 °C.

Наступного дня прогнозується до +20...+24 °C. Місцями також очікуються дощі, можливо з грозами.

Яку погоду чекати у Києві

У Києві 18 травня температура повітря підніметься до +23 °C.

"Дощ, якщо й буде, то коротко й місцями", - додала Діденко.