Прокуратура розслідує регулярні прориви труб біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві

Про це інформує Київська міська прокуратура.

За даними слідства, з 2019 року службові особи КП "Київтеплоенерго" неодноразово займалися капітальним ремонтом, заміною магістрального трубопроводу та гідравлічними випробуваннями по вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza. Втім, там регулярно відбувались прориви та аварії: їх фіксували у 2019, 2020, 2021, 2024 роках.

"Згідно з матеріалами слідства, КП "Київтеплоенерго" з 2019 року реалізовує Програму модернізації теплових мереж міста Києва, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку. Так, за час реалізації цієї програми було проведено повну реконструкцію понад 300 км тепломереж в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів у Києві (ч. 4 ст. 191 КК України). Слідчі дії тривають.