Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Прокуратура розслідує регулярні прориви труб біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві

Прокуратура розслідує регулярні прориви труб біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві

18 травня, 2024 субота
03:00
Суспільство прорив магістрального трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza
Зміст

У столичному ТРЦ Ocean Plaza 14 та 15 травня двічі відбувся прорив магістрального трубопроводу. Прокуратура розпочала розслідування, оскільки аварії там відбуваються регулярно з 2019 року

Про це інформує Київська міська прокуратура. 

За даними слідства, з 2019 року службові особи КП "Київтеплоенерго" неодноразово займалися капітальним ремонтом, заміною магістрального трубопроводу та гідравлічними випробуваннями по вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza. Втім, там регулярно відбувались прориви та аварії: їх фіксували у 2019, 2020, 2021, 2024 роках.

 "Згідно з матеріалами слідства, КП "Київтеплоенерго" з 2019 року реалізовує Програму модернізації теплових мереж міста Києва, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку. Так, за час реалізації цієї програми було проведено повну реконструкцію понад 300 км тепломереж в місті Києві", - йдеться у повідомленні. 

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів у Києві (ч. 4 ст. 191 КК України). Слідчі дії тривають.

  • 13 січня 2020 року біля станції метро "Либідська", поруч з торговим центром Ocean Plaza, прорвало трубу з окропом. У лікарнях опинилися семеро людей. Згодом пошкоджений трубопровід замінили
  • 27 травня 2021 року біля торгового центру Ocean Plaza знову прорвало трубу: було пошкоджено трубопровід діаметром 1000 мм. КМДА пообіцяла замінити 100 м трубопроводу. 
  • 14 та 15 травня у процесі проведення гідравлічних випробувань у мережі виникло пошкодження, внаслідок чого затопило та пошкодило дорогу. 
Теги:
Україна
Київщина
новини Києва
Читайте також:
окупанти
15 травня, 2024 середа
Дальні тили ворога насичені технікою та особовим складом, - офіцер НГУ "Рубіж" про ситуацію на сході
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
17 травня, 2024 п'ятниця
Ф'юрі відмовився провести битву поглядів з Усиком
Петер Сіярто
17 травня, 2024 п'ятниця
Скандально закінчилося засідання комітету міністрів Ради Європи, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.65
    Продаж 43.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
18 травня
02:27
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
Росія становить довгострокову загрозу для НАТО, - командувач сил Альянсу в Європі Каволі
01:57
Казино
Цьогоріч в Україні заблокували 600 сайтів з нелегальними онлайн-казино
01:33
Оновлено
новини Львівщини
У Краснодарському краї РФ атаковано порт та НПЗ: російська ППО нібито збила 44 дрони
01:19
Марія Захарова
Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що Україна використовує об'єкти культури у військових цілях: ЦПД спростував фейк
01:02
ВЛК_військовий квиток
Уряд затвердив нову форму військового квитка: як він виглядатиме
00:28
Казахстан, Росія
У Казахстані росіяни затримали дезертира з армії РФ, - ЗМІ
00:20
Вовчанськ
Росіяни у Вовчанську, ймовірно, розстріляли людину з інвалідністю: відкрито провадження
00:03
Анонс
Андрій Ярмоленко, Динамо, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 29-го туру
00:00
Кабмін
Оновлення даних для ТЦК закордоном: уряд затвердив експериментальний проєкт
2024, п'ятниця
17 травня
23:22
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова готується до ролі стратегічного хабу для відновлення України, - Санду
23:12
Зеленський і Путін
"Ситуація на Харківщині - провина влади України": росфейки і маніпуляції за 17 травня
22:28
Оновлено
обстріл Харків
Росіяни вдарили по Харкову: відомо про трьох загиблих, кількість постраждалих зросла до 29
22:17
електромобіль
Китайці розробили автомобільний акумулятор, здатний повністю заряджатися за 10 хвилин
21:53
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Ситуація на фронті: найгарячіше на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках. У районі Кринків вдало працюють оператори дронів
21:40
Ексклюзив
F-16 Нідерланди
"Все розпочнеться з застосування F-16": Наливайченко про можливу участь сил НАТО у війні
21:40
Оновлено
Вибух
У Петербурзі стався вибух біля військової академії, - ЗМІ
21:28
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
Усик і Фʼюрі ледь не побилися під час битви поглядів
21:17
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
Усик - Фʼюрі: британець переважив українця на процедурі зважування
21:02
Анналена Бербок
"Надзвичайно важка ситуація": Бербок закликала Захід надати Україні ракети дальнього радіуса дії
20:59
Ціна срібла вперше з 2013 року перевищила $30 за унцію
20:43
Аналітика
Сергій Згурець
Проблеми з російським ВПК, українські удари дронів і ситуація на Харківщині. Воєнні підсумки тижня
20:20
Володимир Зеленський
Харківською операцією РФ прагне послабити Сили оборони та зміцнити свою пропаганду, - Зеленський
20:14
Офіс генпрокурора
В Україні заарештували й готують до екстрадиції американця, підозрюваного в США в подвійному вбивстві
20:03
OPINION
Наталка Фіцич
Роздуми під час блекауту. Я більше не дозволяю страху керувати мною
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 814-го дня війни: масована атака дронів на Крим, Литва передала для ЗСУ безпілотники та засоби РЕБ
19:44
світло
На 18 травня вимкнення світла в Україні попередньо не заплановано, - ДТЕК
19:43
Володимир Зеленський
"Зеленського закрили в Україні, він став невиїзним": росіяни створили новий фейк у рамках спецоперації "Майдан-3"
19:40
МЗС України
З 18 травня відновлюють консульські послуги для чоловіків призовного віку за кордоном. Роз'яснення МЗС
19:32
Оновлено
маршрутка
Конфлікт в одеській маршрутці 17 травня. У ТЦК повідомили, як покарали працівників
19:30
Огляд
"Уявні друзі"
Оціни "Відблиск": що подивитися на вихідних
19:27
На фото: Олена Зеленська
"Їх навчали, що України не існує": Олена Зеленська про викрадених Росією українських дітей
19:18
Володимир Зеленський
Зеленський 17 травня поговорив з премʼєр-міністром Словенії. Деталі
19:18
Британія нафта
Британія оголосила новий пакет санкцій проти компаній РФ і КНДР
19:16
Оновлено
ракета Х-59
Росіяни тричі поспіль атакували Одесу 17 травня. Загинула людина
19:00
Аналітика
електроенергія
Дефіцит електрики тепер навіть уночі: чому його не покриває імпорт та що таке спецГАВи
18:52
Організовувала псевдореферендум про приєднання Херсонщини до Росії: СБУ затримала місцеву мешканку
18:51
путін літак
"США вражені войовничою позицією Путіна, який розгорнув ядерну зброю на фронті": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 17 травня
18:35
Литва прапор
Україна отримає від Литви 6 радарних систем AMBER 1800 у рамках ініціативи з посилення ППО
18:22
Ексклюзив
БпЛА "Лютий"
У Defense Express припустили, якими дронами ГУР та СБУ атакували цілі в РФ у ніч проти 17 травня
18:20
У пункті пропуску "Рені" Україна й Молдова запустили спільний митний і прикордонний контроль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV