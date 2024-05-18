Прокуратура розслідує регулярні прориви труб біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві
У столичному ТРЦ Ocean Plaza 14 та 15 травня двічі відбувся прорив магістрального трубопроводу. Прокуратура розпочала розслідування, оскільки аварії там відбуваються регулярно з 2019 року
Про це інформує Київська міська прокуратура.
За даними слідства, з 2019 року службові особи КП "Київтеплоенерго" неодноразово займалися капітальним ремонтом, заміною магістрального трубопроводу та гідравлічними випробуваннями по вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza. Втім, там регулярно відбувались прориви та аварії: їх фіксували у 2019, 2020, 2021, 2024 роках.
"Згідно з матеріалами слідства, КП "Київтеплоенерго" з 2019 року реалізовує Програму модернізації теплових мереж міста Києва, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку. Так, за час реалізації цієї програми було проведено повну реконструкцію понад 300 км тепломереж в місті Києві", - йдеться у повідомленні.
Наразі розпочато досудове розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів у Києві (ч. 4 ст. 191 КК України). Слідчі дії тривають.
- 13 січня 2020 року біля станції метро "Либідська", поруч з торговим центром Ocean Plaza, прорвало трубу з окропом. У лікарнях опинилися семеро людей. Згодом пошкоджений трубопровід замінили.
- 27 травня 2021 року біля торгового центру Ocean Plaza знову прорвало трубу: було пошкоджено трубопровід діаметром 1000 мм. КМДА пообіцяла замінити 100 м трубопроводу.
- 14 та 15 травня у процесі проведення гідравлічних випробувань у мережі виникло пошкодження, внаслідок чого затопило та пошкодило дорогу.
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