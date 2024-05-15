Дальні тили ворога насичені технікою та особовим складом, - офіцер НГУ "Рубіж" про ситуацію на сході

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада продовжує виконувати задачі на сході в дуже гарячих місцях. Ворог тисне, й побратимам доводиться щодня відбивати атаки ворога. Щодня відбувається артилерійський та стрілецький контакт. Наші піхотинці, артилеристи, кулеметники, танкісти, мінометники щодня роблять усе можливе, щоб перемелювати та відбивати атаки ворога. Працювати на контрбатарейну роботу, знищуючи гармати противника", - наголосив Назаренко.

Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" констатував, що росіяни мають перевагу в кількості боєприпасів та гармат.

"Наразі росіяни пробують працювати не тільки бомбардуючи квадратами, а й під коригуванням БПЛА. Таким чином намагаючись переймати тактику артилерії Сил оборони України, намагаючись кожний снаряд підводити до цілі. Щодня вибиваємо значну кількість противника, тобто щодня ворог зазнає великих втрат. Але бачимо, що росіяни мають можливість швидко поповнювати свої втрати. Тому ситуація напружена, дальні тили кишать ворожою технікою й особовим складом. Є враження, що у росіян необмежена кількість і живої сили, і боєприпасів", - зауважив Назаренко.