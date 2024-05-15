Росія використовує нову тактику на Харківському напрямку, - ISW
Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнився протягом останніх 24 годин. РФ використовує нову тактику на цьому напрямку
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що окупанти надають перевагу створенню "буферної зони" в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківської області.
За словами українських військових, ситуація на Харківщині повільно стабілізується. Деякі російські та українські джерела також повідомили, що російські війська використовують нову тактику на цьому напрямку - невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну групу. Натомість російська мобільна піхота діє в межах населеного пункту невеликими штурмовими групами.
"Однак використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат росіян у живій силі та техніці та сповільнювати загальний темп російського наступу на цьому напрямку", - вважають аналітики.
ISW припускає, якщо темпи російських операцій залишаться відносно нижчими, окупанти, ймовірно, зосередяться на зміцненні нових позицій і нарощуванні бічного виступу в Харківській області шляхом злиття Липцівського та Вовчанського напрямків і створення "буферної зони" в прикордонній зоні.
- Ввечері вівторка, 14 травня, стало відомо, що українські війська перемістились на більш вигідні позиції в районі Лук’янців та Вовчанська Харківської області.
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