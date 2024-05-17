Ситуація на фронті: найгарячіше на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках. У районі Кринків вдало працюють оператори дронів

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 17:00 17 травня.

"Українські підрозділи продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів прорвати нашу оборону – найбільше боїв точилося на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку, окрім району села Стариця, ворог провів безрезультатну атаку на напрямку Глибоке - Липці. Російські окупанти продовжують завдавати авіаударів – цього разу постраждали райони сіл Ізбицьке та Покаляне. За сьогодні втрати ворога: 35 осіб вбитими та пораненими, знищено 15 одиниць ворожої техніки, серед них - танк, бойова броньована машина та артустановка.

напрямку, окрім району села Стариця, ворог провів безрезультатну атаку на напрямку Глибоке - Липці. Російські окупанти продовжують завдавати авіаударів – цього разу постраждали райони сіл Ізбицьке та Покаляне. За сьогодні втрати ворога: 35 осіб вбитими та пораненими, знищено 15 одиниць ворожої техніки, серед них - танк, бойова броньована машина та артустановка. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили спроби йти вперед в районах населених пунктів Новий, Андріївка та Іванівка. Завдали удару керованою авіаційною бомбою біля Північного.

напрямку російські загарбники здійснили спроби йти вперед в районах населених пунктів Новий, Андріївка та Іванівка. Завдали удару керованою авіаційною бомбою біля Північного. На Покровському напрямку ворог продовжує активні дії - кількість боєзіткнень зросла до 21. Найбільший тиск на наші позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового. Ситуація контрольована.

напрямку ворог продовжує активні дії - кількість боєзіткнень зросла до 21. Найбільший тиск на наші позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового. Ситуація контрольована. На Курахівському напрямку загарбники вже 16 разів намагалися покращити тактичне положення. Отримують гідну відсіч від наших воїнів, кількість ворожих втрат уточнюється.

напрямку загарбники вже 16 разів намагалися покращити тактичне положення. Отримують гідну відсіч від наших воїнів, кількість ворожих втрат уточнюється. На Времівському напрямку окупанти завдали двох авіаударів в районі Старомайорського. В іншому – без змін.

напрямку окупанти завдали двох авіаударів в районі Старомайорського. В іншому – без змін. На Придніпровському напрямку артилерійських обстрілів зазнали території біля Тягинки, Токарівки та Іванівки. Кількість безрезультатних ворожих атак неподалік Кринок збільшилась до семи. Ефективно працюють наші оператори fpv-дронів.

напрямку артилерійських обстрілів зазнали території біля Тягинки, Токарівки та Іванівки. Кількість безрезультатних ворожих атак неподалік Кринок збільшилась до семи. Ефективно працюють наші оператори fpv-дронів. На решті напрямків суттєвих змін не відбулося.

"Наші воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення. Завдання угрупованням військ визначені та доведені", - наголосили в ЗСУ.