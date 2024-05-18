У Казахстані росіяни затримали дезертира з армії РФ, - ЗМІ
Російські військові слідчі затримали в Астані ексконтрактника окупантів Каміля Касимова, який дезертирував з армії РФ
Про це повідомив російський журналістський проєкт "Важливі історії".
Це підтвердили брат Касимова, який проживав разом із ним в Астані, і казахстанський правозахисник Артур Алхастов.
Росіяни відвезли Касимова на цивільній машині на територію своєї військової частини в Приозерську (Карагандинська область Казахстану), де утримують досі. За їхніми словами, в Росії Касимову висунуто обвинувачення за статтею "Дезертирство".
Касимов утік до Казахстану в червні 2023 року. Як повідомив "Важливим історіям" брат затриманого Рашит, 23 квітня "Каміля пов'язали" просто на робочому місці: "були представники і російські, і казахстанські". Після цього дезертиру вдалося зв'язатися з родиною. Він повідомив, що його привезли на російську військову базу в Приозерськ і допитали, він перебуває під слідством.
Щонайменше двоє із силовиків, які затримали Касимова, були співробітниками російських військових правоохоронних органів, розповів правозахисник Алхастов.
Він зазначив, що російських дезертирів у Казахстані чимало, і бували випадки, коли їх затримували, проте це завжди робили казахстанські силовики.
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