Ціна срібла вперше з 2013 року перевищила $30 за унцію

Про це повідомляє Bloomberg.

У матеріалі йдеться, що така денна ціна срібла є найбільшою з 2013 року: дорогоцінний метал подорожчав на 4,2% до 30,81 дол за унцію.

Інформаційне агентство зазначає, що цього року вартість срібла підвищилась на 29% та випередила золото. Це зробило метал одним з найефективніших основних сировинних товарів року. Однак золото все-таки дорожче.

"Ці два дорогоцінні метали рухаються значною мірою в тандемі, оскільки обидва пропонують схожі властивості макро- та валютного хеджування. На тлі рекордних обсягів купівлі золота центральними банками, роздрібного інтересу в Китаї та відродження ставок на зниження відсоткових ставок у США срібло також не залишилося осторонь від цієї тенденції", - йдеться у матеріалі.

Також Bloomberg додає, вартість срібла підвищилась на тлі інтересу інвесторів, дедалі сприятливішого макроекономічного фону й прогнозованого дефіциту на ринку.

Згідно з Інститутом срібла, дорогоцінний метал є ключовим елементом сонячних панелей, тому очікується, що через стрімке зростання в цій галузі його використання буде рекордним цього року.

"На цьому тлі ринок уже четвертий рік поспіль відчуває дефіцит, а цьогорічний дефіцит вважається другим за величиною в історії", - додають у матеріалі.