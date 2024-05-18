Близько 14% нафтопереробних потужностей РФ виведені з ладу внаслідок атаки українських дронів, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на розвідувальне управління Пентагону.

"Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо, але мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що внаслідок втрати Росією частини потужностей, до середини березня внутрішні ціни зросли на 20%-30%. Крім того, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку РФ зупинила експорт.

"Щоб пом'якшити вплив цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, які планувала імпортувати з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту", - йдеться в доповіді розвідувального управління міністерства оборони США.