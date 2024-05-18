Близько 14% нафтопереробних потужностей РФ виведені з ладу внаслідок атаки українських дронів, - Bloomberg
Удари українських безпілотників вивели з ладу близько 14% російських нафтопереробних потужностей: це призвело до зростання у РФ цін на паливо на 20-30%
Про це інформує Bloomberg, посилаючись на розвідувальне управління Пентагону.
"Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо, але мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що внаслідок втрати Росією частини потужностей, до середини березня внутрішні ціни зросли на 20%-30%. Крім того, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку РФ зупинила експорт.
"Щоб пом'якшити вплив цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, які планувала імпортувати з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту", - йдеться в доповіді розвідувального управління міністерства оборони США.
- У ніч проти 17 травня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Унаслідок цього нібито є влучання у порт та Туапсинський нафтопереробний завод.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.35
- Актуальне
- Важливе