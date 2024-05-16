В Одесі стався конфлікт між людиною у військовій формі та цивільним у маршрутці: у ТЦК відреагували

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

"З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна — будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку", - йдеться у повідомленні.

Одеське видання "Думская" раніше інформувало, що в маршрутці №232 виник конфлікт між людиною у військовій формі та цивільним чоловіком. На відео інциденту зафіксовано, як цивільного силою виволокли з автобуса.