В Одесі стався конфлікт між людиною у військовій формі та цивільним у маршрутці: у ТЦК відреагували
У мережі поширилось відео конфлікту, який стався в Одесі. На ньому зафіксовано, як люди у військовій формі силоміць витягують з маршрутки цивільного. У ТКЦ розпочали службову перевірку
Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.
"З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна — будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку", - йдеться у повідомленні.
Одеське видання "Думская" раніше інформувало, що в маршрутці №232 виник конфлікт між людиною у військовій формі та цивільним чоловіком. На відео інциденту зафіксовано, як цивільного силою виволокли з автобуса.
- Увечері 13 травня 19-річна мешканка Одеси заявила, що її побив милицею чоловік у військовій формі, який перед цим представився працівником місцевого територіального центру комплектування (ТЦК). Прокуратура відкрила кримінальне провадження.
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