В Одесі на дівчину напав чоловік у військовій формі: ТЦК розпочав службову перевірку

Про побиття дівчина повідомила в Instagram.

За її словами, вона разом з трьома друзями прийшла в поліцію написати заяву на таксиста, який залив їх перцевим балоном в обличчя. Тоді у відділок зайшов військовий з милицями та представився співробітником ТЦК.

Коли юнаки написали заяву, їх упродовж двох годин не випускали з приміщення.

Як розповіла постраждала, згодом правоохоронці відпустили двох 19-річних хлопців, а третього залишили у відділку, аби відвести до місцевого ТЦК "розбиратися". 19-річна дівчина вирішила поїхати разом з другом, представившись його дівчиною. На це погодилися працівники військкомату.

Проте після того, як хлопця посадили в авто, дівчину не впустили до машини. Вона почала фільмувати на телефон усе, що відбувається. У цей момент до неї підбіг чоловік у військовій формі та побив її милицею.

У результаті, як стверджує постраждала, вона отримала два розсічення на голові, численні синці по всьому тілу та забій правого м’яза плеча. Дівчина зняла побої у місцевій лікарні.

Пізніше в Одеському обласному ТЦК заявили, що розпочали службову перевірку щодо цього інциденту. Там зазначають, що у разі доведення провини їх працівників, їх притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством.

У ТЦК також наголосили, що засуджують будь-які прояви насильства та співпрацюють з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин.