В Одесі на дівчину напав чоловік у військовій формі: ТЦК розпочав службову перевірку
Увечері 13 травня 19-річна мешканка Одеси заявила, що її побив милицею чоловік у військовій формі, який перед цим представився працівником місцевого територіального центру комплектування (ТЦК)
Про побиття дівчина повідомила в Instagram.
За її словами, вона разом з трьома друзями прийшла в поліцію написати заяву на таксиста, який залив їх перцевим балоном в обличчя. Тоді у відділок зайшов військовий з милицями та представився співробітником ТЦК.
Коли юнаки написали заяву, їх упродовж двох годин не випускали з приміщення.
Як розповіла постраждала, згодом правоохоронці відпустили двох 19-річних хлопців, а третього залишили у відділку, аби відвести до місцевого ТЦК "розбиратися". 19-річна дівчина вирішила поїхати разом з другом, представившись його дівчиною. На це погодилися працівники військкомату.
Проте після того, як хлопця посадили в авто, дівчину не впустили до машини. Вона почала фільмувати на телефон усе, що відбувається. У цей момент до неї підбіг чоловік у військовій формі та побив її милицею.
У результаті, як стверджує постраждала, вона отримала два розсічення на голові, численні синці по всьому тілу та забій правого м’яза плеча. Дівчина зняла побої у місцевій лікарні.
Пізніше в Одеському обласному ТЦК заявили, що розпочали службову перевірку щодо цього інциденту. Там зазначають, що у разі доведення провини їх працівників, їх притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством.
У ТЦК також наголосили, що засуджують будь-які прояви насильства та співпрацюють з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин.
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