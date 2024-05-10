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На Київщині п'яний чоловік зі зброєю напав на поліцейських

10 травня, 2024 п'ятниця
05:33
Кримінал Нацполіція, Бровари
Зміст

Увечері 8 травня в Броварах нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі та напав на поліцейських, які приїхали на виклик

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Коли правоохоронці прибули на місце подій, чоловік продовжив хуліганити, почав кидатись на поліцейських, дістав зброю та погрожував їм.

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю. Хуліган виявився раніше судимим місцевим жителем. Йому оголосили підозри в хуліганстві, погрозі вбивством поліцейському та нанесенні тілесних ушкоджень поліцейському (ч. 3 ст. 296, ч. 1 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

"За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до 5 років позбавлення волі", - зазначили в Нацполіції.

Підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання, поки суд обиратиме йому запобіжний захід.

  • Раніше на Вінниччині двоє військовослужбовців, які вночі незаконно перевозили боєприпаси, відкрили вогонь по поліцейських. Один правоохоронець загинув, інший зазнав поранення.
  • Нападників затримали 21 квітня в Одеській області. Їх арештували без права внесення застави.
Теги:
Новини
Україна
Бровари
Київщина
поліція
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