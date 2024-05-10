На Київщині п'яний чоловік зі зброєю напав на поліцейських

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Коли правоохоронці прибули на місце подій, чоловік продовжив хуліганити, почав кидатись на поліцейських, дістав зброю та погрожував їм.

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю. Хуліган виявився раніше судимим місцевим жителем. Йому оголосили підозри в хуліганстві, погрозі вбивством поліцейському та нанесенні тілесних ушкоджень поліцейському (ч. 3 ст. 296, ч. 1 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

"За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до 5 років позбавлення волі", - зазначили в Нацполіції.

Підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання, поки суд обиратиме йому запобіжний захід.