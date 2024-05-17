Китайці розробили автомобільний акумулятор, здатний повністю заряджатися за 10 хвилин

Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Китай зробив "видатні" досягнення в галузі хімії, які дозволили йому розробити нові акумулятори, що вміщують набагато більше енергії, ніж наявні нині технології.

Це означає, що автомобілі з новими китайськими акумуляторами потребуватимуть заправки набагато рідше, ніж більшість сучасних електромобілів, і за меншу ціну.

У агентстві додали, що ця батарея має бути впроваджена в електромобілі пізніше цього року.

"Однією з найвизначніших подій у світовому секторі акумуляторів за останні п'ять років стало відродження катодної хімії літій-залізо-фосфату (LFP)", - йдеться у звіті.

Акумулятори для електромобілів використовують кілька мінералів. Наприклад, катоди зазвичай включають сполуки нікелю, літію, марганцю, кобальту і заліза, а аноди зазвичай містять сполуки графіту і кремнію.

За даними МЕА, наразі Китай займає провідне місце у світовому постачанні всіх цих мінералів, водночас минулого року 60% усіх проданих у світі електромобілів припало на китайських покупців.