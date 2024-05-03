Tesla подала до суду на виробника акумуляторів, звинувативши його в копіюванні торгової марки

Про це повідомляє Reuters.

Tesla заявила, що індійський виробник акумуляторів використовує для просування своєї продукції та в її рекламі бренд Tesla Power і Tesla Power USA. Також ацентується, що вебсайт останньої зазначав про штаб-квартиру в Делавері, де також розташована штаб-квартира Маска.

Водночас Tesla Power India Pvt Ltd стверджувала, сферою її виробництва є свинцево-кислотні акумулятори, і вона не прагне виробляти автомобілі.

За словами індійської компанії, вона стала присутньою в країні "набагато раніше", ніж Tesla Маска, та, зокрема, має схвалення уряду.

"Ми ніколи не стверджували, що пов’язані з Tesla Ілона Маска", - підкреслив Манодж Пахва з Tesla Power.

Reuters додає, що суддя дав три тижні індійській компанії, аби вона подала письмові відповіді після передачі пакета документів на підтримку свого захисту.