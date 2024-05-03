Tesla подала до суду на виробника акумуляторів, звинувативши його в копіюванні торгової марки
Американська компанія Tesla подала до суду на індійського виробника акумуляторів через порушення торгової марки. Компанія використала бренд Tesla Power
Про це повідомляє Reuters.
Tesla заявила, що індійський виробник акумуляторів використовує для просування своєї продукції та в її рекламі бренд Tesla Power і Tesla Power USA. Також ацентується, що вебсайт останньої зазначав про штаб-квартиру в Делавері, де також розташована штаб-квартира Маска.
Водночас Tesla Power India Pvt Ltd стверджувала, сферою її виробництва є свинцево-кислотні акумулятори, і вона не прагне виробляти автомобілі.
За словами індійської компанії, вона стала присутньою в країні "набагато раніше", ніж Tesla Маска, та, зокрема, має схвалення уряду.
"Ми ніколи не стверджували, що пов’язані з Tesla Ілона Маска", - підкреслив Манодж Пахва з Tesla Power.
Reuters додає, що суддя дав три тижні індійській компанії, аби вона подала письмові відповіді після передачі пакета документів на підтримку свого захисту.
- 2 травня стало відомо, що Tesla відмовилася від амбітних планів розширення технології гігакастінгу (gigacasting – англ., лиття металу під тиском), що стало додатковою ознакою скорочення витрат на тлі падіння продажів та зростання конкуренції.
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