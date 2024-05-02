Tesla на тлі оптимізації витрат відмовилася від розвитку технології гігакастингу, - ЗМІ
Компанія Tesla відмовилася від амбітних планів розширення технології гігакастінгу (gigacasting – англ., лиття металу під тиском), що стало додатковою ознакою скорочення витрат на тлі падіння продажів та зростання конкуренції
Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнаних джерела.
"Tesla є лідером у галузі гігакастингу, передової технології, яка використовує величезні преси потужністю в тисячі тонн тиску для лиття великих секцій днища автомобіля. У типовому автомобілі днище може складатися із сотень окремих частин",- пояснює видання.
Так, торік компанія розробляла нову платформу для виготовлення днища невеликих автівок з однієї вилитої деталі, щоб радикально спростити виробництво та скоротити витрати. Але зараз Tesla припинила цю програму, вирішивши зосередитися на перевіреному методі відливання днища з трьох частин.
"Рішення відкласти потенційний прорив у виробництві стало ще одним прикладом того, як Tesla зменшує короткострокові витрати, аби пристосуватися до падіння продажів і рентабельності, зниженню попиту на електромобілі в усьому світі та посиленню конкуренції з боку інших виробників електромобілів, таких як китайський BYD",- зазначається в повідомленні.
У цьому зв’язку також указується, що минулого місяця Tesla звільнила понад 10% своїх працівників по всьому світу. Також пішли у відставку кілька керівників вищої ланки.
Такі кроки, резюмує Reuters, відображають фундаментальну зміну стратегії – Tesla воліє зосередитися на розробці безпілотних автівок, аніж на стрімкому нарощуванні продажів електромобілів, на що розраховували багато інвесторів.
- У середині квітня компанія Tesla відкликала понад 3,8 тисячі електричних пікапів Cybertruck у США через несправну педаль акселератора.
- Tesla через падіння продажів знижує ціни на авто у кількох країнах.
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