Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Tesla на тлі оптимізації витрат відмовилася від розвитку технології гігакастингу, - ЗМІ

Tesla на тлі оптимізації витрат відмовилася від розвитку технології гігакастингу, - ЗМІ

2 травня, 2024 четвер
05:16
Технології Tesla

Компанія Tesla відмовилася від амбітних планів розширення технології гігакастінгу (gigacasting – англ., лиття металу під тиском), що стало додатковою ознакою скорочення витрат на тлі падіння продажів та зростання конкуренції

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнаних джерела.

"Tesla є лідером у галузі гігакастингу, передової технології, яка використовує величезні преси потужністю в тисячі тонн тиску для лиття великих секцій днища автомобіля. У типовому автомобілі днище може складатися із сотень окремих частин",- пояснює видання.

Так, торік компанія розробляла нову платформу для виготовлення днища невеликих автівок з однієї вилитої деталі, щоб радикально спростити виробництво та скоротити витрати. Але зараз Tesla припинила цю програму, вирішивши зосередитися на перевіреному методі відливання днища з трьох частин.

"Рішення відкласти потенційний прорив у виробництві стало ще одним прикладом того, як Tesla зменшує короткострокові витрати, аби пристосуватися до падіння продажів і рентабельності, зниженню попиту на електромобілі в усьому світі та посиленню конкуренції з боку інших виробників електромобілів, таких як китайський BYD",- зазначається в повідомленні.

У цьому зв’язку також указується, що минулого місяця Tesla звільнила понад 10% своїх працівників по всьому світу. Також пішли у відставку кілька керівників вищої ланки.

Такі кроки, резюмує Reuters, відображають фундаментальну зміну стратегії – Tesla воліє зосередитися на розробці безпілотних автівок, аніж на стрімкому нарощуванні продажів електромобілів, на що розраховували багато інвесторів.

  • У середині квітня компанія Tesla відкликала понад 3,8 тисячі електричних пікапів Cybertruck у США через несправну педаль акселератора.
  • Tesla через падіння продажів знижує ціни на авто у кількох країнах.
Теги:
електромобіль
Ілон Маск
Читайте також:
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
29 квітня, 2024 понедiлок
Китай готовий стримувати РФ, щоб вийти на нову геополітичну угоду із Заходом, - експерт-міжнародник Краєв
Карта бойових дій: Авдіївка
27 квітня, 2024 субота
"Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного
30 квітня, 2024 вiвторок
"Ми не все знаємо про ракетний арсенал РФ": у Defence Express розповіли про темпи виробництва "кинджалів"
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
2 травня
05:59
МВФ
МВФ прогнозує скорочення частки економіки РФ у світовому ВВП до історичного мінімуму
05:38
Вірменія НАТО
Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік
04:48
Рафаель Маріано Гроссі
Очільник МАГАТЕ їде до Ірану говорити про ядерну програму країни
04:20
Анджей Дуда
Дуда під час головування Польщі в ЄС хоче організувати два саміти на підтримку України
03:45
Киргизстан світ поліція
Киргизстан скасував ходу "Безсмертного полку" на 9 травня
03:17
Пентагон
Пентагон стурбований поглибленням відносин КНДР, Росії та Ірану
02:49
Оновлено
санкції проти Росії
США оголосили новий пакет санкцій проти РФ: які сфери він покриває
02:35
Оновлено
Одеса ракетний удар Нова пошта війна з Росією
Росіяни обстріляли Одесу: є попадання у депо Нової пошти постраждало 14 людей
01:51
на фото: Бріджит Брінк
Обстріл Одеси підкреслює важливість посилення ППО України, – посол США
01:32
Оновлено
дрон, БПЛА
У двох областях РФ проблеми зі світлом через нібито атаку БПЛА
00:56
Литва Латвія Естонія
Польща організує саміт з питань безпеки з Україною та країнами Балтії
00:35
Оновлено
протести в Тбілісі
Парламент Грузії підтримав закон про "іноагентів" у другому читанні: у Тбілісі розпочались сутички між активістами та МВС
2024, середа
1 травня
23:58
Борусія Дортмунд, Ліга чемпіонів
ПСЖ програв "Боруссії" у першому півфіналі Ліги чемпіонів
23:46
Держдепартамент США
РФ використала заборонену хімічну зброю на війні в Україні, - Держдеп США
23:23
Вадим Гутцайт
В Італії ввімкнули гімн РФ під час нагородження "нейтрального" велогонщика. Україна відреагувала
22:40
повістка
У Міноборони обіцяли запустити "електронну чергу" до ТЦК
22:37
Межигір'я
Стартував процес передачі майна "Межигір'я" у власність держави
22:06
фейк
"Бійців ЗСУ годують відходами в лікарні в Нових Санжарах": черговий вкид росіян
21:49
Фейк, Росія
"3-тя штурмова бригада відмовила Сирському зупинити прорив фронту під Очеретиним": росфейки за 1 травня
21:04
Ексклюзив
НАТО
Експерт Розумний вважає, що Україна не отримає запрошення для вступу до НАТО під час майбутнього саміту
20:56
Ілля Вітюк
Зеленський звільнив головного кіберрозвідника СБУ через скандал з медіа та провів інші перестановки в спецслужбі
20:55
Оновлено
на фото Золочів після обстрілу
РФ атакувала КАБами Золочів на Харківщині: є загиблі, серед поранених – дитина
20:42
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На території РФ було уражено 13 НПЗ, що впливає на економічні та військові спроможності Росії. Колонка Сергія Згурця
20:27
На фото прапор ОАЕ
США, Британія та ЄС тиснуть на ОАЕ через співпрацю з Росією попри санкції, - Reuters
20:27
Ексклюзив
гроші
Конфіскація російських активів: економіст Пендзин про потенційну загрозу для стабільності євро
20:25
Володимир Зеленський
Україна готує ще 7 безпекових угод, зокрема зі США, - Зеленський
20:04
OPINION
Костянтин Корсун
Чи звільнять "Вікторію ШІ" з МЗС?
19:56
на фото: Майк Джонсон
Республіканці планують ініціювати відставку спікера Палати представників США Джонсона
19:24
ЗСУ
Українська авіація вдарила по пункту управління росіян, на фронті відбулося 100 боєзіткнень
19:22
Київ Цифровий
У "Києві Цифровому" з'явився учнівський проїзний
19:01
Вчені знайшли докази того, що континенти утворилися в результаті ударів гігантських метеоритів
Учені пояснили, що за яскраві спалахи могли бачити українці вночі
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 798-го дня війни: ГУР атакувало нафтопереробний завод в Рязані, а у Повітряних силах очікують перші F-16 після Великодня
18:56
алкоголь
Росіяни на ТОТ планують відкрити мережу алкомагазинів і втричі підвищують акциз на вино, - голова Бердянської МВА
18:54
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
"Боруссія Дортмунд" - ПСЖ: букмекери дали прогноз на півфінал Ліги чемпіонів
18:26
Віола фон Крамон
Євродепутатка закликала скасувати для Грузії статус кандидата на вступ до ЄС
18:19
руйнування
Від початку великої війни Україна повідомила про підозри 100 вищим офіцерам РФ
18:18
Маріуполь
У районі Маріуполя прогриміли вибухи: окупанти посилили перевірки автівок у місті
18:00
OPINION
Юрій Бутусов
Скільки триватиме війна і що таке перемога для України
18:00
нова книжка Сергія Руденка "Анатомія війни. Путін і Україна"
"Про те, як і чому сталася російсько-українська війна": у Сергія Руденка виходить нова книжка "Анатомія війни. Путін і Україна"
17:59
Інтерв’ю
Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
Україна має провести мобілізацію: у цьому Українську державу ніхто не замінить, - польський депутат Павел Коваль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV