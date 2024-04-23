Tesla через падіння продажів знижує ціни на авто у кількох країнах

Про це повідомляє ВВС.

У своєму дописі в неділю в соцмережі X власник компанії Ілон Маск заявив, що "ціни Tesla повинні часто змінюватися, щоб відповідати виробництву і попиту".

Ціни на автомобілі Model Y, Model X і Model S у США були знижені на $2 000.

У Німеччині ціна на задньопривідну Model 3 була знижена до 40 990 євро ($43 670,75) з 42 990 євро.

За словами представника Tesla, зниження цін також відбулося в багатьох інших країнах Європи, Близького Сходу та Африки, повідомляє Reuters.

Цей крок був зроблений після того, як компанія повідомила про різке падіння світових поставок автомобілів за перші три місяці цього року.

Tesla має повідомити про фінансові результати за перший квартал 2024 року після закриття американського ринку у вівторок.

Акції Tesla впали більш ніж на 40% з початку цього року.