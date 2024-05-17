На 18 травня вимкнення світла в Україні попередньо не заплановано, - ДТЕК
У ДТЕК заявили, що за попередніми прогнозами на суботу, 18 травня, обмеження електрики в Україні не заплановані
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.
"Обнадійливі новини. На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані. Втім, ситуація вкрай мінлива. Будь ласка, використовуйте світло ощадливо", - попередили у ДТЕК.
Однак сьогодні, 17 травня, за вказівкою Укренерго, графіки відключень світла з 19:00 до 00:00 заплановані у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.
- Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах. Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що причиною запровадження відключень світла стало зростання споживання, яке складно прогнозувати.
- Згодом радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко повідомив, що відключення електроенергії для споживачів можуть тривати до серпня або вересня 2024 року. Натомість зима може бути "невідворотно важкою".
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