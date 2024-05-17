На 18 травня вимкнення світла в Україні попередньо не заплановано, - ДТЕК

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.

"Обнадійливі новини. На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані. Втім, ситуація вкрай мінлива. Будь ласка, використовуйте світло ощадливо", - попередили у ДТЕК.

Однак сьогодні, 17 травня, за вказівкою Укренерго, графіки відключень світла з 19:00 до 00:00 заплановані у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.