"Ситуація на Харківщині - провина влади України": росфейки і маніпуляції за 17 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 травня російська пропаганда запустила дезінформацію і маніпуляцію.

Маніпуляція: Володимир Путін заявив: "Росія готова брати участь у мирних переговорах щодо України, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії".

"Російський диктатор маніпулює, коли висловлює свою готовність до переговорів. Водночас Путін не каже, що умови РФ у цих так званих переговорах — це ультиматум, згідно з яким Україна має відмовитися від своїх територій та визнати свою нейтральність. Путін не зацікавлений у проведенні переговорів, а хоче виграти час для того, щоб підтягнути сили та переозброїти свою армію для нового нападу на Україну", - наголошує Центр.

Дезінформація: Російський диктатор Путін заявив: "Операція РФ на Харківському напрямку – провина влади України, це відповідь на обстріл регіонів РФ".

"Це чергова спроба перекласти відповідальність за свої злочини на Україну, що само собою виглядає нелогічно та абсурдно. Провина за обстріли російських міст лежить на керівництві рф і кожному росіянину, який бере участь у неспровокованій загарбницькій війні в Україні, - пояснили у ЦПД.