Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Ситуація на Харківщині - провина влади України": росфейки і маніпуляції за 17 травня

"Ситуація на Харківщині - провина влади України": росфейки і маніпуляції за 17 травня

17 травня, 2024 п'ятниця
23:12
Війна з Росією Зеленський і Путін
Зміст

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 17 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 травня російська пропаганда запустила дезінформацію і маніпуляцію.

Маніпуляція: Володимир Путін заявив: "Росія готова брати участь у мирних переговорах щодо України, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії".

"Російський диктатор маніпулює, коли висловлює свою готовність до переговорів. Водночас Путін не каже, що умови РФ у цих так званих переговорах — це ультиматум, згідно з яким Україна має відмовитися від своїх територій та визнати свою нейтральність. Путін не зацікавлений у проведенні переговорів, а хоче виграти час для того, щоб підтягнути сили та переозброїти свою армію для нового нападу на Україну", - наголошує Центр.

Дезінформація: Російський диктатор Путін заявив: "Операція РФ на Харківському напрямку – провина влади України, це відповідь на обстріл регіонів РФ". 

"Це чергова спроба перекласти відповідальність за свої злочини на Україну, що само собою виглядає нелогічно та абсурдно. Провина за обстріли російських міст лежить на керівництві рф і кожному росіянину, який бере участь у неспровокованій загарбницькій війні в Україні, - пояснили у ЦПД.

  • 17 травня російська пропаганда вигадала фейк, буцімто президента Володимира Зеленського закрили всередині України і він став невиїзним.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
фейк
Харківщина
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
17 травня, 2024 п'ятниця
"Немає сенсу": президент Бразилії Лула да Сілва не поїде на Саміт миру по Україні
Петер Сіярто
17 травня, 2024 п'ятниця
Скандально закінчилося засідання комітету міністрів Ради Європи, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга
Еден Голан
15 травня, 2024 середа
Мовники Нідерландів і Португалії обурилися, що на Євробаченні "вмикали штучні оплески" під час виступу Ізраїлю
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.65
    Продаж 43.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
18 травня
00:03
Анонс
Андрій Ярмоленко, Динамо, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 29-го туру
00:00
Кабмін
Оновлення даних для ТЦК закордоном: уряд затвердив експериментальний проєкт
2024, п'ятниця
17 травня
23:22
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова готується до ролі стратегічного хабу для відновлення України, - Санду
22:28
Оновлено
обстріл Харків
Росіяни вдарили по Харкову: відомо про трьох загиблих, кількість постраждалих зросла до 29
22:17
електромобіль
Китайці розробили автомобільний акумулятор, здатний повністю заряджатися за 10 хвилин
21:53
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Ситуація на фронті: найгарячіше на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках. У районі Кринків вдало працюють оператори дронів
21:40
Ексклюзив
F-16 Нідерланди
"Все розпочнеться з застосування F-16": Наливайченко про можливу участь сил НАТО у війні
21:40
Оновлено
Вибух
У Петербурзі стався вибух біля військової академії, - ЗМІ
21:28
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
Усик і Фʼюрі ледь не побилися під час битви поглядів
21:17
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
Усик - Фʼюрі: британець переважив українця на процедурі зважування
21:02
Анналена Бербок
"Надзвичайно важка ситуація": Бербок закликала Захід надати Україні ракети дальнього радіуса дії
20:59
Ціна срібла вперше з 2013 року перевищила $30 за унцію
20:43
Аналітика
Сергій Згурець
Проблеми з російським ВПК, українські удари дронів і ситуація на Харківщині. Воєнні підсумки тижня
20:20
Володимир Зеленський
Харківською операцією РФ прагне послабити Сили оборони та зміцнити свою пропаганду, - Зеленський
20:14
Офіс генпрокурора
В Україні заарештували й готують до екстрадиції американця, підозрюваного в США в подвійному вбивстві
20:03
OPINION
Наталка Фіцич
Роздуми під час блекауту. Я більше не дозволяю страху керувати мною
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 814-го дня війни: масована атака дронів на Крим, Литва передала для ЗСУ безпілотники та засоби РЕБ
19:44
світло
На 18 травня вимкнення світла в Україні попередньо не заплановано, - ДТЕК
19:43
Володимир Зеленський
"Зеленського закрили в Україні, він став невиїзним": росіяни створили новий фейк у рамках спецоперації "Майдан-3"
19:40
МЗС України
З 18 травня відновлюють консульські послуги для чоловіків призовного віку за кордоном. Роз'яснення МЗС
19:32
Оновлено
маршрутка
Конфлікт в одеській маршрутці 17 травня. У ТЦК повідомили, як покарали працівників
19:30
Огляд
"Уявні друзі"
Оціни "Відблиск": що подивитися на вихідних
19:27
На фото: Олена Зеленська
"Їх навчали, що України не існує": Олена Зеленська про викрадених Росією українських дітей
19:18
Володимир Зеленський
Зеленський 17 травня поговорив з премʼєр-міністром Словенії. Деталі
19:18
Британія нафта
Британія оголосила новий пакет санкцій проти компаній РФ і КНДР
19:16
Оновлено
ракета Х-59
Росіяни тричі поспіль атакували Одесу 17 травня. Загинула людина
19:00
Аналітика
електроенергія
Дефіцит електрики тепер навіть уночі: чому його не покриває імпорт та що таке спецГАВи
18:52
Організовувала псевдореферендум про приєднання Херсонщини до Росії: СБУ затримала місцеву мешканку
18:51
путін літак
"США вражені войовничою позицією Путіна, який розгорнув ядерну зброю на фронті": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 17 травня
18:35
Литва прапор
Україна отримає від Литви 6 радарних систем AMBER 1800 у рамках ініціативи з посилення ППО
18:22
Ексклюзив
БпЛА "Лютий"
У Defense Express припустили, якими дронами ГУР та СБУ атакували цілі в РФ у ніч проти 17 травня
18:20
Ексклюзив
Тут багато запитань: Антикорупційний центр "Межа" звернувся в НАБУ через закупівлю деревини для фортифікацій на Харківщині
18:20
У пункті пропуску "Рені" Україна й Молдова запустили спільний митний і прикордонний контроль
18:13
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії заявила, що Путін намагається використати загрозу масової міграції, аби послабити Європу
18:11
На початку наступу росіян на Харківщину в ЗСУ вийшли з ладу супутники Starlink, - WP
18:00
OPINION
Павло Вернівський
"Заморожування" війни — тимчасова пауза перед майбутньою ескалацією
17:47
Пол Маккартні
Учасник The Beatles Пол Маккартні став першим британським музикантом-мільярдером
17:45
Денис Берінчик
"Ці гроші можна пожертвувати армії": український боксер Берінчик заговорив про потенційний бій з Ломаченком
17:28
фейк, фейки
Тендери на "правильне висвітлення" війни: РФ вербує іноземних "журналістів" для поширення пропаганди, - Спротив
17:21
Хезбола, Ліван
"Один із найбільших обстрілів": ЦАХАЛ заявив, що "Хезболла" випустила по Ізраїлю близько 75 ракет
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV