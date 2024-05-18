Оновлення даних для ТЦК закордоном: уряд затвердив експериментальний проєкт

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Метою проєкт є забезпечення можливості виконання військового обов’язку, зокрема щодо військового обліку.

Для уточнення облікових даних людині необхідно встановити електронний кабінет призовника та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію з використанням е-підпису.

Після чого необхідно внести свої дані: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію чи номер паспорта громадянина України

Надалі дані автоматично передаються до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та резервістів. За результатами уточнення облікових даних, особа автоматично отримує відомості з Реєстру чи військово обліковий документ в електронній формі.