У Ватикані змінили правила визнання "надприродних явищ"
Ватикан встановив жорсткіші процедури оцінки повідомлень про "надприродні явища": востаннє документ оновлювали в 1978 році
Про це інформує Reuters.
Вказано, що змінами єпископів позбавили права визнавати "надприродну" природу об'явлень, мироточінь та інших нібито божественних подій. Відтак, вони не можуть діяти самостійно, а повинні консультуватися з доктринальним офісом Ватикану. Водночас визнавати "чудеса" тепер можуть лише Папа та центральні ватиканські установи.
Папа Франциск раніше заявляв, що скептично ставиться до таких подій, оскільки вони "не завжди реальні". Голова доктринального офісу Ватикану наголосив, що подібні явища слід оцінювати дуже обережно, бо вони можуть бути шахрайством і використовуватися для "отримання прибутку, влади, слави, суспільного визнання або інших особистих інтересів".
- Раніше Ватикан опублікував декларацію, в якій розглядається людська гідність: аборт, евтаназію і сурогатне материнство назвали її порушенням.
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