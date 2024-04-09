У Ватикані аборт, евтаназію і сурогатне материнство назвали порушенням людської гідності
Ватикан опублікував декларацію, в якій розглядається людська гідність: аборт, евтаназію і сурогатне материнство назвали її порушенням
Про це йдеться в декларації Dignitas infinita (Нескінченна гідність), повідомляє пресслужба Ватикану.
Вказано, що документ розробляли 5 років і в ньому розглянута низка тем: від війни до бідності, від насильства над мігрантами до насильства над жінками, від абортів і сурогатного материнства до евтаназії, від гендерної теорії до цифрового насильства.
Декларація покликана підтвердити "невіддільний характер гідності людської особи в християнській антропології". У ній аборт, евтаназія, сурогатне материнство та самогубство названі порушеннями людської гідності поряд з війною, бідністю і торгівлею людьми.
"Також рішуче засуджується сурогатне материнство, через яке дитина, наділена безмірною гідністю, стає просто предметом - це практика, яка серйозно порушує гідність жінки й дитини... заснована на експлуатації ситуації матеріальної скрути матері. Дитина завжди є даром і ніколи не може бути предметом контракту", - йдеться у повідомленні.
Крім того, калічення, тілесні та моральні тортури, психологічний примус називають "порушенням цілісності людської особистості". Також згадується смертна кара, яка "порушує невіддільну гідність кожної людської особи незалежно від будь-яких обставин" та нелюдські умови життя, свавільне ув'язнення, депортація, рабство, проституція, торгівля жінками та молоддю або також ганебні умови праці, за яких до працівників ставляться як до простого інструменту отримання прибутку, а не як до вільних і відповідальних осіб.
Документ також критикує теорію гендеру, "яка є вкрай небезпечною, оскільки стирає відмінності в претензії на те, щоб зробити всіх рівними". Він завершується оглядом "цифрового насильства": йдеться про кібербулінг, поширення порнографії та експлуатацію людей з сексуальною метою або через азартні ігри в інтернеті.
- 18 грудня Ватикан опублікував документ "Про пастирське значення благословень", у якому Папа Римський Франциск схвалив благословення одностатевих пар римо-католицькими священниками, але без будь-якої ритуалізації чи укладення шлюбу.
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