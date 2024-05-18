Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що Україна використовує об'єкти культури у військових цілях: ЦПД спростував фейк
У Центрі протидії дезінформації спростували заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової, що Україна нібито використовує у військових цілях об'єкти культурної спадщини
Про це інформує ЦПД.
Зазначається, що звинувачуючи Україну у використанні об’єктів культури у військових цілях, росіяни мають на меті виправдати удари по українських культурних пам’ятках.
"Зокрема, Захарова заявила про "незаперечні факти", які нібито свідчать про порушення українськими військовими Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Також вона у класичній для РФ манері відповіла на звинувачення у нищенні культурних об’єктів в Україні, заявивши, що західні держави "вигороджують Київ", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД наголосили, що звинувачення Росії - безпідставні. Водночас показовим є те, що країну-агресорку виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО, яка займається охороною пам'яток культури.
- Від початку повномасштабного вторгнення в Україну до 7 травня 2024 року Росія зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини.
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