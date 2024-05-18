Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що Україна використовує об'єкти культури у військових цілях: ЦПД спростував фейк

Про це інформує ЦПД.

Зазначається, що звинувачуючи Україну у використанні об’єктів культури у військових цілях, росіяни мають на меті виправдати удари по українських культурних пам’ятках.

"Зокрема, Захарова заявила про "незаперечні факти", які нібито свідчать про порушення українськими військовими Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Також вона у класичній для РФ манері відповіла на звинувачення у нищенні культурних об’єктів в Україні, заявивши, що західні держави "вигороджують Київ", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що звинувачення Росії - безпідставні. Водночас показовим є те, що країну-агресорку виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО, яка займається охороною пам'яток культури.