"Немає сенсу": президент Бразилії Лула да Сілва не поїде на саміт миру по Україні

Про це повідомляє CNN Brasil з посиланням на джерело.

Уряд Швейцарії запросив Лулу під час особистої зустрічі між канцлером країни Ігнасіо Кассісом і міністром закордонних справ Мауро Вієйрою 30 квітня. Його також запрошував президент України Володимир Зеленський.

Бразильські дипломати поінформували, що Лула і Вієйра зустрілися цього тижня і вирішили, що делегацію, яка представлятиме країну на саміті, не очолюватиме президент. Однак поки не визначено, хто займе цю роль.

На думку Лули та Ітамараті, бразильському лідеру "немає сенсу брати участь у саміті, який не передбачає участі сторін конфлікту".

Зазначається, що бразильська дипломатія наполягала на необхідності мирних переговорів, але не бачить сенсу в зустрічі, яка залишає осторонь росіян.

Нагадаємо, що Бразилія на Генасамблеї ООН кілька разів голосувала за засудження російського вторгнення та захист територіальної цілісності України. Але країна не підтримала санкції проти Кремля.

Лула також зробив кілька суперечливих заяв про конфлікт, у тому числі одну, в якій він сказав, що уряд у Києві, який став жертвою вторгнення, також несе відповідальність за війну. Іншим разом він сказав, що підтримка українцями Заходом лише затягує конфлікт.