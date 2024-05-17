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Молдова готується до ролі стратегічного хабу для відновлення України, - Санду

17 травня, 2024 п'ятниця
23:22
Економіка Президентка Молдови Мая Санду
Зміст

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що її країна готується стати хабом для післявоєнного відновлення України

Про це вона сказала у Берліні на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає DW.

Санду заявила, що допомога Молдові допомагає й Україні: "Демократична та стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон завдовжки 1200 кілометрів".

Президентка додала, що Молдова готується взяти на себе роль "стратегічного хабу" для відновлення України після війни.

Вона наголосила, що Німеччина, підтримуючи Україну, так само підтримує і Молдову.

"Моя країна не була б сьогодні у безпеці, якби Україна не дала Росії таку відсіч", - пояснила вона.

Молдова, за оцінкою канцлера, "масивно страждає" через російську агресію проти України та її наслідки, як економічні, так і у сфері безпеки.

"І ми знаємо про спроби Росії за допомогою проросійських діячів дестабілізувати ситуацію", - додав Шольц.

Він пообіцяв і надалі надавати країні всебічну підтримку.

  • Раніше Санду заявляла, що Молдова розраховує на те, що після перемоги України у війні з РФ можуть з'явитися геополітичні умови мирного врегулювання придністровського конфлікту. 

Теги:
Світ
Молдова
Німеччина
Мая Санду
Олаф Шольц
відбудова України
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