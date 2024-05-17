Переможні новини 814-го дня війни: масова атака дронів на Крим, Литва передала для ЗСУ безпілотники та засоби РЕБ

Українські дрони атакували важливі цілі в Росії то окупованому Криму

Дрони ГУР та СБУ в ніч з 16 на 17 травня атакували важливі цілі у Криму, Новоросійську та Краснодарському краї. Про це повідомили "Українська правда", "РБК-Україна" та hromadske із посиланням на власні джерела.

"Ціллю комплексної операції з використанням надводних і повітряних дронів стали кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ у місцях їхнього базування, зокрема у Севастополі та Новоросійську", – йдеться у повідомленні.

Також внаслідок роботи ППО та засобів РЕБ ворога було уражено інші об’єкти.



Про вибухи у Криму повідомив місцевий проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер". Вибухи та буцімто роботу ППО було чутно у Севастополі, Балаклаві та на околицях. Гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про відбиття атаки десятки безпілотників. Буцімто також знищено 5 безекіпажних катерів. За словами окупанта, "шкоди цивільній інфраструктурі немає". Проте пізніше стало відомо про проблеми з електроенергією у Балаклаві, а також у різних районах Севастополя.

Агенти з руху спротиву "Атеш" заявили про успішні прильоти у Криму. Партизани пишуть про вражені військові обʼєкти та пообіцяли поділитись деталями.

Развожаєв все ж визнав, що уламки БПЛА впали на підстанцію у Севастополі. Пізніше він повідомив, що для відновлення роботи підстанції "Севастополь" потрібно близько доби. Через це у місті можливі відключення світла.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася, прийнято рішення щодо скасування занять у всіх школах, установах середньої професійної освіти та дитячих садках", - додав окупант.

На Півдні у ворога мінус 113 осіб, РСЗВ "Град" та 2 аерофотостанції

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 113 осіб.

Також ворог втратив 47 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

- 1 реактивна система залпового вогню “Град”;

- 1 танк;

- 9 гармат;

- 27 одиниць авто-бронетехніки;

- 3 станції радіоелектронної боротьби;

- 2 розвідувальні БпЛА;

- 1 камера відеоспостереження;

- 2 аерофотостанції;

- 1 човен.

Знищено польовий пункт боєпостачання, станцію управління і місце пуску БпЛА та 3 спостережні пункти.

Боєприпаси, антидрони, БПЛА, генератори: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

17 травня Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, у який увійшли боєприпаси, антидрони, безпілотники, генератори та інше обладнання.

"Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні", – наголосили у міністерстві оборони Литви.

У новий пакет допомоги увійшли набої 5,56×45 мм, боєприпаси, антидрони, безпілотники, генератори 100 кВт та розкладачки.

Міноборони Литви також нагадало, що за запитами України Литва вже поставила цього року боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, пульт РАЙЗ-1, системи підриву, генератори, легкий штурмовик, розібраний на частини літак L-39ZA "Альбатрос" та інше забезпечення.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 616 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро, передбачається, що така динаміка підтримки триватиме", – резюмували у відомстві.

Нова військова допомога США призведе до реальних змін на фронті в Україні, - Держдеп

Військова допомога Сполучених Штатів принесе Україні реальні зміни на полі бою з російською окупаційною армією. У цьому переконує речник Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Ми знаємо, що зараз складний час, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", - заявив Ведант Пател.

Він зауважив, що пакет допомоги на $2 млрд, який оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Україну, піде не лише на Програму оборонного підприємництва України, але для подальшого посилення спроможностей ЗСУ.