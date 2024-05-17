Боєприпаси, антидрони, БПЛА, генератори: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
17 травня Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, у який увійшли боєприпаси, антидрони, безпілотники, генератори та інше обладнання
Про це повідомляє Міноборони Литви.
"Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні", - наголосили у відомстві.
В новий пакет допомоги увійшли набої 5,56×45 мм, боєприпаси, антидрони, безпілотники, генератори 100 кВт та розкладачки.
Міноборони Литви також нагадало, що згідно з запитами України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, пульт РАЙЗ-1, системи підриву, генератори, легкий штурмовик, розібраний на частини літак L-39ZA "Альбатрос" та інше забезпечення.
"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 616 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро, передбачається, що така динаміка підтримки триватиме", - резюмували у відомстві.
- Литва оголосила про передачу Україні ще однієї партії командно-штабних броньованих машин M577.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.33 Купівля 39.33Продаж 39.89
- EUR Купівля 42.6Продаж 43.34
- Актуальне
- Важливе