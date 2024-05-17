Боєприпаси, антидрони, БПЛА, генератори: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Про це повідомляє Міноборони Литви.

"Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні", - наголосили у відомстві.

В новий пакет допомоги увійшли набої 5,56×45 мм, боєприпаси, антидрони, безпілотники, генератори 100 кВт та розкладачки.

Міноборони Литви також нагадало, що згідно з запитами України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, пульт РАЙЗ-1, системи підриву, генератори, легкий штурмовик, розібраний на частини літак L-39ZA "Альбатрос" та інше забезпечення.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 616 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро, передбачається, що така динаміка підтримки триватиме", - резюмували у відомстві.