В Україні заарештували й готують до екстрадиції американця, підозрюваного у США в подвійному вбивстві
У Києві затримали громадянина Сполучених Штатів Америки, якого підозрюють на батьківщині в низці злочинів, зокрема - подвійному вбивстві у Флориді
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"За рішенням Офісу генерального прокурора про видачу на запит компетентних органів США, у Києві затримано громадянина Сполучених Штатів. Правоохоронні органи США розшукують його за підозрою у вчиненні низки злочинів у трьох штатах. Зокрема, у вбивстві двох осіб у Флориді", - йдеться в повідомленні.
Підозрюваному обрали запобіжний захід - екстрадиційний арешт до 14 липня 2024 року. Наразі прокурори готуються до початку передачі фігуранта компетентним органам США.
Раніше, у березні 2021 року, Київський апеляційний суд залишив чинним рішення про екстрадицію американця до Сполучених Штатів, яке сторона захисту прагнула оскаржити в ЄСПЛ. 19 квітня 2021 року ЄСПЛ поінформував український уряд, що, відповідно до правила 39, заявник не може бути екстрадований під час розгляду справи в Суді.
Європейський суд з прав людини у листопаді минулого року постановив, що не знайшов порушень норм Європейської конвенції з прав людини у вищезазначеному рішенні. 8 квітня 2024 року рішення ЄСПЛ набуло статусу остаточного.
Фото: Офіс генпрокурораЗазначено, що після оприлюднення рішення ЄСПЛ американець переховувався від українських органів правопорядку. 16 травня 2024 року співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України затримали підозрюваного у Шевченківському районі столиці.
В Офісі генпрокурора додають, відповідно до матеріалів справи, чоловік двічі проходив військову службу в Україні - у 2016 та 2022 році.
"З 16 березня по 29 квітня 2016 він проходив службу із випробувальним терміном як іноземний громадянин, однак за своїми морально-діловими якостями випробувальний термін не пройшов, у зв’язку з чим був звільнений з військової служби", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними сторони захисту, чоловік з 27 липня 2022 по 21 серпня 2022 року також проходив службу за контрактом, а потім звільнився за власним бажанням.
- 8 жовтня 2019 року Вінницький апеляційний суд арештував на два місяці громадянина США Крейга Ленга, який у 2015 році приїхав в Україну воювати проти Росії на Донбасі.
- 4 березня 2021 року Апеляційний суд Києва скасував рішення про екстрадицію в США Крейга Ленга, колишнього добровольця "Правого сектору", який воював на Донбасі на боці українських військових проти російсько-окупаційних сил.
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