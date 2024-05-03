США запропонували виділити Україні $50 млрд із заморожених активів РФ, - Bloomberg
США ведуть з країнами G7 переговори щодо виділення Україні $50 млрд із заморожених російських активів
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією видання, США ведуть переговори із партнерами по "Великій сімці" щодо виділення $50 млрд Україні. Джерела розповіли, що за американським планом, більшість коштів буде отримано з відсотків, які накопичаться від заморожених російських активів.
Міністр фінансів США Джанет Єллен підтвердила, що переговори щодо цього питання дійсно тривають.
Ініціатива передбачає відправлення коштів коаліцією країн, яку США мають намір очолити. Вашингтон хоче, аби відповідна угода була підписана на саміті G7 у червні в Італії. Водночас співрозмовники Blooomberg зазначають, що переговори можуть тривати кілька місяців.
Раніше Bloomberg писав, що США запропонували об'єднати $280 млрд російських активів, заморожених країнами G7 та Євросоюзом, у компанію спеціального призначення, прибуток від якої піде на облігації. За допомогою цього механізму США планують отримати облігації на $50 млрд і використати ці кошти для допомоги Україні.
- 12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.
- 11 березня очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков заявив, що відсотки від заморожених російських активів Україна може отримати цього року, але реальніше - вже наступного.
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