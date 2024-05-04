Рейтинг свободи слова: Росія в аутсайдерах, у Грузії падіння, Україна піднялась на 18 позицій
Росія посіла 162 місце зі 180 країн у щорічному рейтингу свободи преси, погіршилась ситуація у Грузії, а от Україна піднялась аж на 18 позицій
Рейтинг опублікувала міжнародна організація "Репортери без кордонів".
У 2023 році Росія посідала 164 місце. Як зазначено в доповіді, поліпшення позицій у 2024 пов'язане з тим, що в інших країнах, які є сусідами РФ у рейтингу, ситуація погіршилася ще сильніше. Загальний бал Росії знизився порівняно з минулим. Краще, ніж у Росії, ситуація зі свободою преси у Джибуті, Сомалі, Гондурасі та Венесуелі, гірша — у Нікарагуа, Азербайджані, Білорусі та Туркменістані.
Перші місця у рейтингу посіла Норвегія, Данія та Швеція, а останнє – Еритрея.
"Репортери без кордонів" зазначають, що російська влада "продовжує свій хрестовий похід" проти незалежної журналістики.
Серед країн, які зазнали значного падіння, – Грузія (103 місце), яка опустилася на 26 позицій. Експерти відзначають проблеми в Угорщині Орбана та Словаччині Фіцо.
Одним із сюрпризів Індексу є стрибок України на 18 позицій (61 місце) завдяки покращенню, як показників безпеки (менше вбитих журналістів), так і політичного. Також покращення відбулися у Польщі.
- 24 квітня Державний департамент США у своєму звіті зафіксував порушення прав людини в Україні у справі щодо відключення Еспресо із цифрового мовлення та нападу на кореспондентку телеканалу біля Києво-Печерської лаври.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.84
- EUR Купівля 42.2Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе