Рейтинг свободи слова: Росія в аутсайдерах, у Грузії падіння, Україна піднялась на 18 позицій

Рейтинг опублікувала міжнародна організація "Репортери без кордонів".

У 2023 році Росія посідала 164 місце. Як зазначено в доповіді, поліпшення позицій у 2024 пов'язане з тим, що в інших країнах, які є сусідами РФ у рейтингу, ситуація погіршилася ще сильніше. Загальний бал Росії знизився порівняно з минулим. Краще, ніж у Росії, ситуація зі свободою преси у Джибуті, Сомалі, Гондурасі та Венесуелі, гірша — у Нікарагуа, Азербайджані, Білорусі та Туркменістані.

Перші місця у рейтингу посіла Норвегія, Данія та Швеція, а останнє – Еритрея.

"Репортери без кордонів" зазначають, що російська влада "продовжує свій хрестовий похід" проти незалежної журналістики.

Серед країн, які зазнали значного падіння, – Грузія (103 місце), яка опустилася на 26 позицій. Експерти відзначають проблеми в Угорщині Орбана та Словаччині Фіцо.

Одним із сюрпризів Індексу є стрибок України на 18 позицій (61 місце) завдяки покращенню, як показників безпеки (менше вбитих журналістів), так і політичного. Також покращення відбулися у Польщі.