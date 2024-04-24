Відключення Еспресо з Т2 й напад митрополита Лебідя на кореспондентку телеканалу: держдеп США оприлюднив звіт про порушення прав людини в Україні

Відповідний звіт розміщений на сайті американського Держдепу.

Зауважимо, що у квітні 2022 року без причин і без пояснень із цифрового мовлення відключили відразу три національні інформаційні телеканали: "Еспресо", "Прямий" та "5 канал".

У звіті йдеться, що ці телеканали, зокрема "Еспресо", не брали участі в єдиному мовленні, хоча час від часу добровільно представляли цілодобову програму інших каналів.

"Якщо канал відмовлявся скоротити власне програмування до менше ніж 12 годин для трансляції в прямому ефірі, офіційні особи у відповідь виключали мережу з національних цифрових наземних частот", - йдеться у повідомленні.

Натомість у червні 2022 року телеканали "Прямий" і "5 канал" подали до суду на Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення та Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України. Станом на кінець 2023 року три канали працювали в Інтернеті за принципом оплати за перегляд.

Напад митрополита Лебідя на кореспондентку Еспресо

Державний департамент США в опублікованому звіті за 2023 рік згадав про напади неурядових організацій на журналістів, зокрема про напад на кореспондентку Еспресо.

"30 березня в Києво-Печерському монастирі під час інтерв’ю журналістам митрополит УПЦ напав на кореспондентку Еспресо TV Валерію Пашко, штовхаючи її та намагаючись вибити з рук мікрофон", - йдеться у звіті.