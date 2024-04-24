Телемарафон внесли у звіт Держдепу США про порушення прав людини в Україні

Відповідний звіт розміщений на сайті американського Держдепу.

Там зазначається, що підписання президентом України Володимиром Зеленським указу про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії дозволило запровадити подальші обмеження для ЗМІ та медіасвободи.

Держдеп США наголошує, що національний телемарафон "Єдині новини" дотримується урядової лінії у висвітленні російсько-української війни.

"Наприклад, національний телевізійний марафон - ротаційна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії у висвітленні війни - уможливив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм", - йдеться у звіті.

У документі також згадується, що "уряд заборонив/заблокував/ввів санкції проти ЗМІ та окремих журналістів, яких вважали загрозою нацбезпеці або які висловлювали позиції, що, на думку влади, підривають суверенітет і територіальну цілісність країни".

Крім того, у звіті додають, що деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.



"Деякі спікери, які критикували владу, також потрапили до чорного списку урядових новинних програм. Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. На свободу ЗМІ продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура", – йдеться у заяві.

Що передувало

У листопаді 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС. Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт.

"У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.

Тим часом в Офісі президента заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон, бо він є інструментом інформаційної боротьби з РФ.

У березні на сайті уряду з'явилася петиція, в якій Кабмін закликали спрямувати кошти з телемарафону на ЗСУ. Вона набрала достатню для розгляду кількість підписів. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що переспрямування коштів із телемарафону на фінансування закупівлі дронів і пікапів для ЗСУ є недоцільним.

1 квітня голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин припустив, що телемарафон "Єдині новини" вестиме мовлення лише до кінця 2024 року, адже довіра до нього падає, а міжнародна допомога Україні скорочується.

Західна преса, зокрема The New York Times, писала, що телемарафон, за задумом його ініціаторів, мав відіграти важливу роль у протидії російській дезінформації та підтриманні морального духу українців, але за два роки повномасштабної війни він втратив кредит довіри.