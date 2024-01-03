Телемарафон показує українцям війну крізь рожеві окуляри, – NYT

Про це йдеться в публікації The New York Times.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році українці мали доступ до єдиного джерела телевізійних новин — цілодобового марафону, який показував кадри з українськими танками, що стріляють по російських позиціях, медиками на передовій та політичними лідерами, які збирають підтримку за кордоном.

"Це зброя", — сказав у січні минулого року президент України Володимир Зеленський про програму, яку спільно створюють та транслюють цілодобово найбільші телеканали країни.

Але після майже двох років повномасштабної війни українці втомилися від телемарафону. Те, що колись вважалося важливим інструментом для згуртування країни, тепер усе частіше піддають критиці за необ’єктивність. Глядачі скаржаться, що програма здебільшого зображує занадто оптимістичну картину війни, приховуючи тривожні події на передовій і послаблення підтримки України з боку Заходу — і зрештою не готує громадян до тривалої війни.

З часом кількість глядачів і довіра до телемарафону впали, що експерти вважають ознакою ширшого народного розчарування урядом. Натомість зросла кількість переглядів розважальних телепрограм, зазначають у NYT.

В ІМІ телемарафон назвали державною пропагандою, підкреслюючи, що люди втомилися від картинки, де всі нас люблять, усі нам допомагають і де ми "перемагаємо".

Запуск телемарафону було здійснено на початку Великої війни указом президента, близько 40 відсотків фінансування надходить від уряду, зазначає Олександр Богуцький, гендиректор StarLight Media, великої медіагрупи, яка бере участь у проєкті. Але залишається незрозумілим, наскільки сильно українська влада контролює редакційну політику телемарафону, зауважує NYT.

Видання зазначає, що занепокоєння щодо впливу уряду також виникло після того, як декілька опозиційних телеканалів були виключені з участі в телемарафоні.

На початку повномасштабної війни більшість українців вважали проєкт життєво необхідним. Коли російські війська наближалися до українських міст та сіл, телемарафон інформував глядачів про бої, радив, де знайти укриття та коли евакуюватися. До того ж промови президента Зеленського, які звучали з телеекранів, надихали людей і наповнювали їх вірою в те, що країна бореться.

У березні 2022 року програма становила 40% загальної глядацької авдиторії України, за даними Світлани Остапи, заступниці головного редактора "Детектор медіа". Але на сьогодні становить 10%. Причина в тому, що висвітлення контрнаступу ЗСУ цього літа було надто оптимістичним, створюючи враження, що військові швидко виженуть окупантів із території України. У реальності ж контрнаступ зіткнувся з невдачами вже з самого початку і зрештою провалився.

Ігор Куляс, медіаексперт, який стежить за телемарафоном для "Детектор медіа", зазначив, що більшу частину 2023 року учасники шоу використовували лексику, яка наголошувала на "ефективності та майстерності українських військ", а російські сили "описувалися як такі, що перебувають у стані паніки, зазнаючи значних втрат і масово здаючись у полон". Насправді ж це була картина, далека від реальності, наголосив експерт.

Українська телеведуча Олена Фроляк, яка працює на StarLight Media, заперечила, що телемарафон змушував глядачів дивитись на події крізь рожеві окуляри. Водночас вона зізналася, що інформація про вибухи та події на лінії фронту не розголошується, доки уряд не повідомить про них. "Треба дочекатися офіційної позиції", – сказала вона.

Багато критиків кажуть, що телемарафон приносить більше шкоди, ніж користі.

"Це має небезпечну сторону, створює оптимістичний погляд на ситуацію, а потім призводить до розчарування", — сказав голова Комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

На його переконання, телемарафон створив у людей хибне уявлення про війну, через що нині дуже важко поповнювати лави ЗСУ. Люди, які живуть далеко від лінії фронту, починають забувати про конфлікт, вважає нардеп.

"Нам потрібна надійна, збалансована інформація, яку наше суспільство могло б аналізувати й на основі якої люди могли б приймати рішення", – сказав Юрчишин.

До того ж занепокоєння викликає той факт, що більшість запрошених в ефір гостей є нардепами від "Слуги Народу". Вони ж становлять монобільшість в українському парламенті.

"Це ніби одностайна точка зору", – цитує NYT юриста Андрія Хантіля.

В ІМІ наголошують, що телемарафон має зазнати змін, аби Україна в цьому плані не стала схожою на Росію.

"Ми повинні думати про захист демократії під час війни", - підкреслили там.